Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Πανζουρλισμός στο Ιβανώφειο από παίκτες και οπαδούς για τη νίκη κόντρα στο «τριφύλλι»

Ο Ηρακλής πήρε σπουδαία νίκη (76-74) με ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό χάρη στο νικητήριο καλάθι του Έντλερ-Ντέιβις και το Ιβανώφειο πήρε φωτιά μετά την κόρνα της λήξης.

Παίκτες και κόσμος του Ηρακλή μπήκαν στο παρκέ και έγιναν μία αγκαλιά για μία απίθανη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη χρονιά της επιστροφής τους στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

Οι εικόνες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα είχαν έντονη συγκίνηση και χαρά από τους ανθρώπους του Ηρακλή, που έζησαν με την ψυχή τους τη νίκη, σε μία περίοδο χαράς, αφού το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η ομάδα ποδοσφαίρου είχε εξασφαλίσει την άνοδο στην Super League.

Ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της ομάδας και ήταν εμφανώς συγκινημένος για την τρομερή επιτυχία της ομάδας του επί των πρασίνων.