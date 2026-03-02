Ιράν: Το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και οι κανόνες της FIFA στην περίπτωση που ομάδα αποσυρθεί

Η αντίστροφη μέτρηση για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου στην ιστορία έχει ξεκινήσει μέσα σε ένα χαοτικό φόντο παγκόσμιας αναταραχής, από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν μέχρι την αυξανόμενη βία στο Μεξικό και την ανησυχία που προκαλεί η ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα δεν προμηνύουν ευνοϊκούς οιωνούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου) και ότι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα αξιολογήσουν την κατάσταση πριν αποφασίσουν εάν πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα.

Θυμίζουμε ότι ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ, με το Ιράν να πρόκειται να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τατζ, δήλωσε στο ιρανικό κανάλι IRIB Channel 3 ότι οι επιθέσεις θα έχουν αντίκτυπο, χωρίς να μιλήσει επίσημα για μποϊκοτάζ!

«Δεν είναι δυνατόν να πούμε ακριβώς, αλλά σίγουρα θα υπάρξει απάντηση», δήλωσε ο Τατζ. «Αυτό σίγουρα θα μελετηθεί από τους υψηλόβαθμους αθλητικούς αξιωματούχους της χώρας και θα ληφθεί απόφαση για το τι θα συμβεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι λόγω αυτής της επίθεσης και της αγριότητάς της, απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας ότι μπορούμε να δούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα».

Το Ιράν εξασφάλισε μια θέση στον τέταρτο συνεχόμενο τελικό πέρυσι, κατακτώντας την κορυφή του 1ου ομίλου στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών. Βρίσκεται στον 7ο όμιλο με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με τους αγώνες τους να διεξάγονται στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ.

Ποια ομάδα θα πάρει τη θέση του Ιράν εάν αποφασίσει να αποσυρθεί;

Σε περίπτωση όμως που το Ιράν αποφασίσει να κάνει μποϊκοτάζ, υπάρχει ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Ποιά οπμάδα θα πάρει τη θέση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, μόλις 100 ημέρες πριν από την πρώτη σέντρα του τουρνουά.

Οι κανόνες της FIFA αφήνουν άφθονο περιθώριο λήψης αποφάσεων, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιταλική ιστοσελίδα “calico e finanza”.

Το άρθρο 6.2 ορίζει πρώτα οικονομικές κυρώσεις: μια αρμόδια ομοσπονδία που αποσύρεται εντός 30 ημερών από τον πρώτο αγώνα του τελικού τουρνουά θα τιμωρηθεί με πρόστιμο τουλάχιστον 250.000 ελβετικών φράγκων, το οποίο θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 500.000 ελβετικά φράγκα για αποσύρσεις αργότερα. Εκτός από το πρόστιμο, η ομοσπονδία πρέπει να επιστρέψει τις συνεισφορές που έλαβε από τη FIFA για την προετοιμασία του τουρνουά.

Το βασικό σημείο, ωστόσο, αφορά την αντικατάσταση ομάδας.

Το άρθρο 6.7 ορίζει: «Εάν μια συμμετέχουσα ομοσπονδία-μέλος αποσυρθεί ή/και αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, η FIFA αποφασίζει για το θέμα κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και λαμβάνει τυχόν μέτρα που κρίνει απαραίτητα. Η FIFA μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει την εν λόγω συμμετέχουσα ομοσπονδία με άλλη ομοσπονδία».

Η κύρια επιλογή παραμένει η αξιοποίηση της ασιατικής συνομοσπονδίας, αν και η μορφή καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη ποια ομάδα συγκεκριμένα θα προκριθεί: το Ουζμπεκιστάν, δεύτερο στον όμιλο που κέρδισε το Ιράν, έχει ήδη επιτύχει άμεση πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -τρίτο και τέταρτο- έχουν προχωρήσει μέσω επιπλέον γύρων, με το πρώτο να προκρίνεται στα playoffs και το δεύτερο να αποκλείεται από το Ιράκ. Το Ιράκ θα αντιμετωπίσει είτε τη Βολιβία είτε το Σουρινάμ στα διηπειρωτικά playoffs για την τελευταία διαθέσιμη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εάν η FIFA επιλέξει να παραμείνει στην Ασία, οι επιλογές θα μπορούσαν να είναι το Ιράκ (σε περίπτωση που χάσει τα διηπειρωτικά playoffs) ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, δεδομένων των ιδιαίτερα αόριστων κανόνων, η FIFA θα αξιολογήσει αυτήν την επιλογή μόνο εάν το Ιράν αποσυρθεί.