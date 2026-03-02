«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Drone χτύπησαν στρατιωτική βάση στην Κύπρο – Βομβαρδισμοί στον Λίβανο – Ο πόλεμος εξαπλώνεται

Στην αρχή μιας νέας πραγματικότητας φαίνεται πως βρίσκεται η ανθρωπότητα και όλα δείχνουν πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα λήξει άμεσα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 1.000 στόχους, ενώ επιθέσεις έγιναν και στον Λίβανο σε θέσεις κατά της Χεζμπολάχ. Drone έπληξε βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «εκδικηθούν» για τις απώλειες στρατιωτών τους και πως οι επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε» εβδομάδες. Δείτε όσα έγιναν τα τελευταία 24ωρα στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
Πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν σήμερα πολυκατοικίες στο δυτικό Ιράν, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
«Η πόλη Σαναντάζ έγινε στόχος εχθρικών πυραυλικών πυρών και πολυκατοικίες κοντά στο αστυνομικό τμήμα της Σαναντάζ καταστράφηκαν», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ένα παρόμοιο τηλεγράφημα χωρίς να αναφέρει απολογισμό.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά, με τον απολογισμό ως αυτό το στάδιο να είναι ένας νεκρός και δυο τραυματίες.
Η φωτιά ξέσπασε σε λιμάνι κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, πάντως κατασβέστηκε πλήρως, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου μέσω X περί τις 02:30.
Το Μπαχρέιν, όπως και τα άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο. Το βασίλειο φιλοξενεί την έδρα του αμερικανικού 5ου στόλου.
Προχθές Σάββατο ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε ζημιές σε διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν.
«Συνομίλησα με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα drone που στόχευε τη βρετανική βάση στην Ακρωτήρι.
Παρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, ας είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και αδιαμφισβήτητα με τα Κράτη Μέλη μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».
Αναφορές ότι το βίντεο είναι από την επίθεση του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ
Συναγερμός στη Βηρυτό του Λιβάνου μετά από ισραηλινό πλήγμα
Στις φλόγες πολυκατοικία από Ιρανικό χτύπημα στη Βηρυτό του Λιβάνου
Στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από το σημείο όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.
Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.
Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε - απροσδιόριστο - αριθμό drones.
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».
Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Αλί Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπολύει πλήγματα προς κάθε κατεύθυνση εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ - όλοι αλλοδαποί - εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ «σε όλο τον Λίβανο», ως απάντηση σε πυρά του σιιτικού λιβανικού κινήματος προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, των πρώτων από την έναρξη της επίθεσης εναντίον του Ιράν.
Οι λιβανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν στη διάρκεια της νύκτας ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και είδαν πολλές οικογένειες να διαφεύγουν από το νότιο τμήμα της χώρας με αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είχαν δεμένα στρώματα στην οροφή τους.
Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον παρότρυνε να βάλει «γρήγορα» τέλος στις «εχθροπραξίες» με το Ιράν, αναφερόμενος στους μαζικής κλίμακας βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο.
«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», σημείωσε μέσω X μετά τη συνδιάλεξη ο κ. Μόντι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη.
Ο επικεφαλής της ινδικής κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι εξέφρασε «την ανησυχία της Ινδίας για τις πρόσφατες εξελίξεις» και «τόνισε ότι η ασφάλεια των αμάχων είναι προτεραιότητα».
Ο κ. Μόντι συνομίλησε ακόμη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον «αδελφό» του σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν (γνωστό επίσης ως MbZ) μετά τα ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου.
«Η Ινδία στέκει αλληλέγγυα στο πλευρό των ΗΑΕ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση, την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε.
Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα διαταγή στους κατοίκους κάπου πενήντα πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα.
Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (...) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.
«Δεν θα εμπλακούμε σε καμιά διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, διαψεύδοντας ρεπορτάζ της The Wall Street Journal ότι γίνονται προσπάθειες για συνομιλίες με τις ΗΠΑ δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, έπειτα από συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων, στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς και στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται.
Νεκρός ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, Μοχάμαντ Ραάντ
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε αντίποινα για πυρά του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή τους New York Times ότι «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μεταπολεμικά, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα.
Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».
Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».
Το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες βομβαρδισμούς σε νότια συνοικία της Βηρυτού, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, αντιδρώντας στη δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
«Νότια συνοικία της Βηρυτού έγινε στόχος σειράς ισραηλινών βομβαρδισμών», μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων στη Βηρυτό.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 03:40 ότι έπληξε «με ακρίβεια» πριν από λίγο «ανώτερους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού» και ανώτερο στέλεχος του κινήματος «στον νότιο Λίβανο».
Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ από προχθές Σάββατο.
Το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως εξαπέλυσε «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα «σε αντίποινα για το αγνό αίμα (...) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (...) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».
