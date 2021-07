Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε πρωταθλητής του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, μετά από μία ανεπανάληπτη παράσταση στο ματς τίτλου κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Ο “Greek Freak” ήταν εξωπραγματικός με 50 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 τάπες, αλλά σύμφωνα με το “The Athletic” δεν ήταν καν στο 100% των δυνατοτήτων του. Το κορυφαίο αμερικανικό Μέσο αναφέρει ότι ο Γιάννης ήταν άρρωστος από το προηγούμενο παιχνίδι και μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγηθεί ορός για να συνέλθει.

Ο ηγέτης των “ελαφιών” και MVP των τελικών είχε αφυδατωθεί πλήρως και είχε πρόβλημα με το στομάχι του, με αποτέλεσμα να πίνει διαρκώς ισοτονικά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αγώνων, ώστε να αντέξει. Αυτός είναι μάλιστα και ο λόγος που αποχώρησε ξαφνικά από τη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του Game 5.

Giannis was sick after Game 5 of the NBA Finals, to the point where he received fluid IV treatment, sources tell @sam_amick & @eric_nehm.



In Game 6: 50 points, 14 boards and an NBA title. 🏆



📚: https://t.co/nGJZAnpCAU pic.twitter.com/FTW15GFmjF