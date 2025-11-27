Ισπανικά ΜΜΕ για Ολυμπιακό: Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέφερε παρά τα 4 γκολ του Εμπαπέ και την εμφάνιση του Βινίσιους

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα… μάτια την Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο “Καραϊσκάκης”, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το βαθμό, χάνοντας με 4-3 από τους “μερένγκες”, στο ματς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η εμφάνιση του Ολυμπιακού δεν έμεινε ασχολίαστη από τα Μέσα στην Ισπανία, που ανέφεραν ότι οι “ερυθρόλευκοι” πίεσαν μέχρι τέλους την Ρεάλ Μαδρίτης, στο ματς του Φαλήρου.

Η AS υπογράμμισε ότι “η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ανακουφισμένη χάρη στα τέσσερα γκολ του Εμπαπέ και την εξαιρετική εμφάνιση του Βινίσιους, ο οποίος έπαιξε σαν υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα, με τον Ολυμπιακό να πιέζει μέχρι το τέλος”.

Την ίδια στιγμή, η Mundo Deportivo τόνισε πως οι Μαδριλένοι “υπέφεραν απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ“, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι “τα τέσσερα γκολ του Εμπαπέ δεν ήταν αρκετά για να γλιτώσει η Ρεάλ Μαδρίτης από μια αγωνιώδη νίκη επί του Ολυμπιακού”.

Τέλος, η Marca επισήμανε ότι “ο Ολυμπιακός πίεσε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα τη Ρεάλ, η οποία γλίτωσε χάρη στα εξαιρετικά τελειώματα του παίκτη με το νούμερο 10 και την εντυπωσιακή εμφάνιση του Βινίσιους”.