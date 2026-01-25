Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ιταλία – Ελλάδα live: Ο μικρός τελικός της Εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης

Η γαλανόλευκη θα προσπαθήσει για μια ιστορική διάκριση στη διοργάνωση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
4 - 10
3ο οκτάλεπτο
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Με στόχο να γράψει ιστορία, η Εθνική πόλο των ανδρών ρίχνεται στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία. Η γαλανόλευκη έρχεται από τον χαμένο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία (15-12). Οι “ατζούρι” προέρχονται από την ήττα στον ημιτελικό από τη διοργανώτρια Σερβία (17-13).

19:14 | 25.01.2026
5-12 με τον Αργυρόπουλο, 4ο γκολ στον τελικό
19:14 | 25.01.2026

τελευταία λεπτό του αγώνα

19:12 | 25.01.2026

Άστοχη επίθεση από την Ιταλία

19:11 | 25.01.2026

Επίθεση με παίκτη παραπάνω η ιταλία - Τάιμ άουτ από τον Καμπάνια

19:10 | 25.01.2026
5-11 μειώνει η Ιταλία
19:09 | 25.01.2026

Στην επίθεση η Ελλάδα

19:09 | 25.01.2026

2:59 για τη λήξη και τάιμ άουτ

19:08 | 25.01.2026

Στα μπλοκ η επίθεση της Ιταλίας

19:06 | 25.01.2026

3:32 για τη λήξη

19:05 | 25.01.2026
4-11 η Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο, έφτασε τα τρια γκολ στον μικρό τελικό
19:03 | 25.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

19:03 | 25.01.2026

Επέμβαση του Ντε Λούνγκο σε σουτ του Αργυρόπουλου

19:01 | 25.01.2026

Επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Ελλάδα

19:00 | 25.01.2026
19:00 | 25.01.2026
Τελευταίο οκτάλεπτο στον μικρό τελικό
18:58 | 25.01.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου
18:58 | 25.01.2026

Δεύτερο τέρμα του στον μικρό τελικό

18:54 | 25.01.2026
4-10 η Ιταλία μειώνει με τον Φερέρο
18:52 | 25.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

18:51 | 25.01.2026
3-10 η Ελλάδα με τον Νικολαΐδη
18:50 | 25.01.2026

Νέα επέμβαση για τον Ζερδεβά

18:49 | 25.01.2026
3-9 για την Ελλάδα μετά έλεγχο της φάσης
18:49 | 25.01.2026

Έχει κάνει challenge η Ελλάδα για τη φάση με το δοκάρι

18:48 | 25.01.2026

Νέα απίθεση για την Ιταλία με παίκτη παραπάνω

18:48 | 25.01.2026

Ψιλοκρεμαστό σουτ του Γκιουβέτση, η μπάλα στο δοκάρι

18:48 | 25.01.2026

Πάλι ο Ζερδεβάς!!! Φτάνει τις 7 αποκρούσεις στον μικρό τελικό

18:46 | 25.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Ιταλία

18:42 | 25.01.2026
3-8 μειώνει η Ιταλία με τον Κοντέμι
18:41 | 25.01.2026
2-8 τρομερό γκολ του Κάκαρη, με πλάτη προς το τέρμα!
18:41 | 25.01.2026
18:40 | 25.01.2026
18:40 | 25.01.2026
Τρίτη περίοδος στον μικρό τελικό
18:34 | 25.01.2026
Τέλος δεύτερης περιόδου
18:34 | 25.01.2026
2-7 μειώνει η Ιταλία στον παίκτη παραπάνω
18:33 | 25.01.2026
18:32 | 25.01.2026

Απίστευτος Ζερδεβάς και πάλι

18:31 | 25.01.2026

Νέα επέμβαση από τον Ζερδεβά

18:31 | 25.01.2026
1-7 με τον Καλογερόπουλο η Ελλάδα
18:29 | 25.01.2026

Νέα επέμβαση του Ζερδεβά και επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Ελλάδα

18:28 | 25.01.2026
1-6 η Ελλάδα με τονΠαπαναστασίου, που το πανηγυρίζει
18:27 | 25.01.2026

Στα μπλοκ και αυτό το σουτ των Ιταλών

18:26 | 25.01.2026

Νέα εξαιρετική άμυνα από την Ελλάδα

18:26 | 25.01.2026

Νέο σουτ των Ιταλών που έβγαλε ο Ζερδεβάς

18:25 | 25.01.2026
18:25 | 25.01.2026
18:25 | 25.01.2026

Στα μπλοκ η μπάλα από επίθεση των Ιταλών

18:24 | 25.01.2026
18:24 | 25.01.2026
1-5 η Ελλάδα με τον Καλογερόπουλο
18:23 | 25.01.2026

με παίκτη παραπάνω η Εθνική

18:23 | 25.01.2026

Φάουλ οι Ιταλοί στην επίθεσή τους

18:22 | 25.01.2026

Δύσκολη και άστοχη προσπάθεια από τον Κάκαρη

18:21 | 25.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
18:19 | 25.01.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου
18:19 | 25.01.2026

Τρομερή άμυνα του Γκιουβέτση 

18:19 | 25.01.2026

Νέα αποβολή υπέρ των Ιταλών

18:19 | 25.01.2026

Δοκάρι για την Ιταλία

18:18 | 25.01.2026

Αποβολή υπέρ της Ιταλίας

18:18 | 25.01.2026

Σουτ του Γκιουβέτση, μπλόκαρε ο πορτιέρε της Ιταλίας

18:17 | 25.01.2026

Μεγάλη επέμβαση του Ζερδεβά σε κοντινό σουτ του Τισόμα

18:16 | 25.01.2026
1-4 μειώνει η Ιταλία με την εκτέλεση πέναλτι του Φερέρο
18:15 | 25.01.2026

Πέναλτι υπέρ της Ιταλίας 1:55 πριν το τέλος του 1ου οκταλέπτου

18:15 | 25.01.2026

Τάιμ άουτ από τον Καμπάνια

18:14 | 25.01.2026
0-4 η Ελλάδα με νέο γκολ από τον Αργυρόπουλο
18:14 | 25.01.2026

Κερδισμένη αποβολή για την Ελλάδα

18:14 | 25.01.2026

Δοκάρι για τους Ιταλούς

18:14 | 25.01.2026

Στα μπλοκ το σουτ του Γκίλα

18:13 | 25.01.2026
18:13 | 25.01.2026

κακή πάσα από τους Ιταλούς και χαμένη επίθεση

18:13 | 25.01.2026

2/3 η Ελλάδα σε επίθεση με παίκτη παραπάνω

18:12 | 25.01.2026
0-3 για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο
18:12 | 25.01.2026

Αποβολή υπέρ της Εθνικής

18:12 | 25.01.2026

Επιθετικό φάουλ οι Ιταλοί

18:11 | 25.01.2026
18:11 | 25.01.2026

Στα μπλοκ το σουτ του Σκουμπάκη

18:11 | 25.01.2026

Επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Ελλάδα

18:10 | 25.01.2026

Στα μπλοκ το σουτ των Ιταλών

18:09 | 25.01.2026
0-2 η Ελλάδα με τον Κάκαρη
18:08 | 25.01.2026

Δοκάρι για τους Ιταλούς

18:07 | 25.01.2026
0-1 ο Γκιουβέτσης νίκησε τον Ντε Λούγκο με τρομερό σουτ από την περιφέρεια
18:07 | 25.01.2026

Αποβολή υπέρ της Εθνικής

18:07 | 25.01.2026

Επέμβαση από Ζερδεβά σε σουτ

18:06 | 25.01.2026
18:06 | 25.01.2026

Άστοχη λόμπα του Σκουμπάκη

18:02 | 25.01.2026
Πρώτο σπριντ στον "μικρό" τελικό
17:56 | 25.01.2026

Στην πισίνα οι παίκτες των δυο ομάδων

17:54 | 25.01.2026

Η ώρα των εθνικών υμνων - Πρώτος ακούγεται αυτός της Ιταλίας

17:54 | 25.01.2026

Τα αποτελέσματα της Ιταλίας στη διοργάνωση

Τουρκία - Ιταλία 8-19

Σλοβακία - Ιταλία 12-17

Ρουμανία - Ιταλία 6-20

Γεωργία - Ιταλία 14-16

Ελλάδα - Ιταλία 15-13

Ιταλία - Κροατία 13-10

Σερβία - Ιταλία 17-13

17:51 | 25.01.2026

Τα αποτελέσματα της Εθνικής στο ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου

Ελλάδα - Γεωργία 20-6

Σλοβενία - Ελλάδα 8-23

Ελλάδα - Κροατία 11-10

Ελλάδα - Τουρκία 20-8

Ελλάδα - Ιταλία 15-13

Ρουμανία - Ελλάδα 9-18

Ελλάδα - Ουγγαρία 12-15

17:50 | 25.01.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

17:50 | 25.01.2026

Σημαντική είδηση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποτελεί η παρουσία του Θοδωρή Βλάχου στον πάγκο, καθώς η κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί στο φινάλε του ημιτελικού τελικά αφαιρέθηκε από την αρμόδια επιτροπή

17:49 | 25.01.2026

Οι “ατζούρι” προέρχονται από την ήττα στον ημιτελικό από τη διοργανώτρια Σερβία (17-13)

17:48 | 25.01.2026

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε στον ημιτελικό της Παρασκευής από την Ουγγαρία (15-12)

17:48 | 25.01.2026

Η Ελλάδα γνωρίζει καλά τον αντίπαλό της, αφού πριν από λίγες ημέρες είχε επικρατήσει της Ιταλίας με 15-13 στη δεύτερη φάση των ομίλων

17:47 | 25.01.2026

Ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παραμένει κάτι… άπιαστο μέχρι σήμερα για την Εθνική πόλο, γεγονός που κάνει τη διεκδίκηση ακόμη πιο ξεχωριστή

17:47 | 25.01.2026

Με στόχο να γράψει ιστορία, η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών ρίχνεται στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία

17:46 | 25.01.2026

Μεγάλη "μάχη' για την Εθνική πόλο των ανδρών, με στόχο το χάλκινο μετάλλι στο Ευρωπαϊκό

17:46 | 25.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
94
94
71
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo