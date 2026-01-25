Ιταλία – Ελλάδα live: Ο μικρός τελικός της Εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης

Με στόχο να γράψει ιστορία, η Εθνική πόλο των ανδρών ρίχνεται στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία. Η γαλανόλευκη έρχεται από τον χαμένο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία (15-12). Οι “ατζούρι” προέρχονται από την ήττα στον ημιτελικό από τη διοργανώτρια Σερβία (17-13).