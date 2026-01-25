Με στόχο να γράψει ιστορία, η Εθνική πόλο των ανδρών ρίχνεται στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία. Η γαλανόλευκη έρχεται από τον χαμένο ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία (15-12). Οι “ατζούρι” προέρχονται από την ήττα στον ημιτελικό από τη διοργανώτρια Σερβία (17-13).
Ιταλία – Ελλάδα live: Ο μικρός τελικός της Εθνικής πόλο ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης
τελευταία λεπτό του αγώνα
Άστοχη επίθεση από την Ιταλία
Επίθεση με παίκτη παραπάνω η ιταλία - Τάιμ άουτ από τον Καμπάνια
Στην επίθεση η Ελλάδα
2:59 για τη λήξη και τάιμ άουτ
Στα μπλοκ η επίθεση της Ιταλίας
3:32 για τη λήξη
με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα
Επέμβαση του Ντε Λούνγκο σε σουτ του Αργυρόπουλου
Επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Ελλάδα
Δεύτερο τέρμα του στον μικρό τελικό
με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα
Νέα επέμβαση για τον Ζερδεβά
Έχει κάνει challenge η Ελλάδα για τη φάση με το δοκάρι
Νέα απίθεση για την Ιταλία με παίκτη παραπάνω
Ψιλοκρεμαστό σουτ του Γκιουβέτση, η μπάλα στο δοκάρι
Πάλι ο Ζερδεβάς!!! Φτάνει τις 7 αποκρούσεις στον μικρό τελικό
με παίκτη παραπάνω η Ιταλία
Απίστευτος Ζερδεβάς και πάλι
Νέα επέμβαση από τον Ζερδεβά
Νέα επέμβαση του Ζερδεβά και επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Ελλάδα
Στα μπλοκ και αυτό το σουτ των Ιταλών
Νέα εξαιρετική άμυνα από την Ελλάδα
Νέο σουτ των Ιταλών που έβγαλε ο Ζερδεβάς
Στα μπλοκ η μπάλα από επίθεση των Ιταλών
με παίκτη παραπάνω η Εθνική
Φάουλ οι Ιταλοί στην επίθεσή τους
Δύσκολη και άστοχη προσπάθεια από τον Κάκαρη
Τρομερή άμυνα του Γκιουβέτση
Νέα αποβολή υπέρ των Ιταλών
Δοκάρι για την Ιταλία
Αποβολή υπέρ της Ιταλίας
Σουτ του Γκιουβέτση, μπλόκαρε ο πορτιέρε της Ιταλίας
Μεγάλη επέμβαση του Ζερδεβά σε κοντινό σουτ του Τισόμα
Πέναλτι υπέρ της Ιταλίας 1:55 πριν το τέλος του 1ου οκταλέπτου
Τάιμ άουτ από τον Καμπάνια
Κερδισμένη αποβολή για την Ελλάδα
Δοκάρι για τους Ιταλούς
Στα μπλοκ το σουτ του Γκίλα
κακή πάσα από τους Ιταλούς και χαμένη επίθεση
2/3 η Ελλάδα σε επίθεση με παίκτη παραπάνω
Αποβολή υπέρ της Εθνικής
Επιθετικό φάουλ οι Ιταλοί
Στα μπλοκ το σουτ του Σκουμπάκη
Επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Ελλάδα
Στα μπλοκ το σουτ των Ιταλών
Δοκάρι για τους Ιταλούς
Αποβολή υπέρ της Εθνικής
Επέμβαση από Ζερδεβά σε σουτ
Άστοχη λόμπα του Σκουμπάκη
Στην πισίνα οι παίκτες των δυο ομάδων
Η ώρα των εθνικών υμνων - Πρώτος ακούγεται αυτός της Ιταλίας
Τα αποτελέσματα της Ιταλίας στη διοργάνωση
Τουρκία - Ιταλία 8-19
Σλοβακία - Ιταλία 12-17
Ρουμανία - Ιταλία 6-20
Γεωργία - Ιταλία 14-16
Ελλάδα - Ιταλία 15-13
Ιταλία - Κροατία 13-10
Σερβία - Ιταλία 17-13
Τα αποτελέσματα της Εθνικής στο ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου
Ελλάδα - Γεωργία 20-6
Σλοβενία - Ελλάδα 8-23
Ελλάδα - Κροατία 11-10
Ελλάδα - Τουρκία 20-8
Ελλάδα - Ιταλία 15-13
Ρουμανία - Ελλάδα 9-18
Ελλάδα - Ουγγαρία 12-15
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Σημαντική είδηση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποτελεί η παρουσία του Θοδωρή Βλάχου στον πάγκο, καθώς η κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί στο φινάλε του ημιτελικού τελικά αφαιρέθηκε από την αρμόδια επιτροπή
Η Ελλάδα γνωρίζει καλά τον αντίπαλό της, αφού πριν από λίγες ημέρες είχε επικρατήσει της Ιταλίας με 15-13 στη δεύτερη φάση των ομίλων
Ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παραμένει κάτι… άπιαστο μέχρι σήμερα για την Εθνική πόλο, γεγονός που κάνει τη διεκδίκηση ακόμη πιο ξεχωριστή
Μεγάλη "μάχη' για την Εθνική πόλο των ανδρών, με στόχο το χάλκινο μετάλλι στο Ευρωπαϊκό
