Ο Μπράντον Ίνγκραμ άφησε τα… σημάδια του στο πρόσωπο του Νικολό Μέλι τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου του Ιταλία – ΗΠΑ (63-100) για τα προημιτελικά του Mundobasket 2023.



Δύο μεγάλες χαρακιές στο πρόσωπο αποκόμισε ο Νικολό Μέλι από μια “κόντρα” του με τον Μπράντον Ίνγκραμ, στον προημιτελικό της Ιταλίας με τις ΗΠΑ.

Η παίκτης της Team USA προσπάθησε να καρφώσει στο καλάθι της “σκουάντρα ατζούρα”, ο Ιταλός φόργουορντ του έκανε άμυνα και σε αυτή του την προσπάθεια πήδε δυο “παράσημα” στο πρόσωπό του.

Η προσπάθεια του Μπράντον Ίνγκραμ για κάρφωμα κατέληξε σε αντιαθλητικό φάουλ.

Brandon Ingram almost sent Melli to the MultiVerse.



Gets called for an Unsportsmanlike Foul because of it.#FIBAWC pic.twitter.com/rCIDIROVcC