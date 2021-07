Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζορζίνιο έδωσε στην Ιταλία την πρόκριση στον τελικό του Euro 2020 και παράλληλα το.. σύνθημα, να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί. Αστείο περιστατικό μεταξύ του Μπονούτσι και μιας σεκιούριτι.

Με μια… ιταλική εμφάνιση, η “σκουάντρα ατζούρα” ξεπέρασε το τεράστιο “εμπόδιο” της Ισπανίας στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στον τελικό του Euro 2020.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των πέναλτι βρήκε τους ποδοσφαιριστές του Μαντσίνι να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς, κάτι που έγινε και στις εξέδρες του Wembley, από τους οπαδούς της ομάδας (περίπου 15.000).

Κάπου εκεί είχαμε και ένα αστείο περιστατικό. Ο Λεονάρντο Μπονούτσι πλησίασε την κερκίδα της Ιταλίας στο ιστορικό γήπεδο, για να πανηγυρίσει με τους φιλάθλους. Κάποιοι οπαδοί προσπάθησαν να τον πλησιάσουν, αλλά τους σταμάτησαν οι σεκιούριτι που βρίσκονταν από την πλευρά της εξέδρας.

Ο αμυντικός της Ιταλίας προσπάθησε να επιστρέψει στους συμαίκτες του, αλλά είδε μια σεκιούριτι να τον σταματάει, αφού τον πέρασε για… φίλαθλο, που ξέφυγε από την εξέδρα και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο!

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch 🤣#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm