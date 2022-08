Η απώλεια του Γιώργου Δημητρόπουλου έχει προκαλέσει θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, με τον Κάιλ Χάινς να είναι ένας από αυτούς.

Ο Γιώργος Δημητρόπουλος έφυγε σε ηλικία 50 ετών νικημένος από την επάρατο νόσο, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο γνωστός ατζέντης έχει συνδέσει το όνομα με πολλούς μπασκετμπολίστες μεγάλου βεληνεκούς, ανάμεσα τους και ο Κάιλ Χάινς.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τον γνωστό μάνατζερ με μια μοναδική ιστορία που μοιράστηκε στο λογαριασμό του στα social media.

Συγκεκριμένα ο Κάιλ Χάινς ανέφερε πως τον προσέγγισε την περίοδο που αγωνιζόταν στη Μπάμπεργκ, ενώ όλα λεφτά ήταν η σκέψη του Αμερικανού όταν του είπε ότι θα πάει α αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Δείτε την ανάρτηση του Κάιλ Χάινς

«Συνάντησα για πρώτη φορά τον Γιώργο στη Βαμβέργη. Είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα Γερμανίας και κάναμε το καθιερωμένο πάρτι. Εκείνος ήταν στο μπαρ και μου συστήθηκε ως ο Έλληνας εκπρόσωπος της Octagon. Στη συνέχεια μου είπε ότι θα με πάει στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα από μέσα μου, αυτός ο τύπος έχει πιει πάρα πολύ, πρέπει να πιώ και εγώ αυτό που πίνει, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να με υπογράψει ο Ολυμπιακός την επόμενη σεζόν.

Όμως δύο μήνες αργότερα, έπαιζα στον Ολυμπιακό. Αυτός ήταν ο Γιώργος. Έκανε το αδύνατο, δυνατό. Τα επόμενα δύο χρόνια στην Ελλάδα, ο Γιώργος με αντιμετώπισε σαν οικογένεια. Πραγματικά ένας μοναδικός άνθρωπος. Θα λείψει πολύ. Αναπαύσου εν Ειρήνη».

