Κανονικά και με τα «μικρά» το Άστον Βίλα – Λίβερπουλ για το Κύπελλο Αγγλίας

Δεν θα αναβληθεί τελικά ο αγώνας της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ για το Κύπελλο Αγγλίας, παρά τα πολλά κρούσματα κορονοϊού που παρουσιάστηκαν στους «χωριάτες».

Με ποστάρισμα της, η Άστον Βίλα ενημέρωσε πως το παιχνίδι του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη Λίβερπουλ,στο Μπέρμιγχαμ, θα διεξαχθεί κανονικά παρά τα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα!

Η Άστον Βίλα θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ με παίκτες της Κ-23 και της Κ-18 της ομάδας, οι οποίοι πέρασαν από τεστ κορονοϊού. Στον πάγκο θα βρεθεί και ο προπονητής της Κ23, Μαρκ Ντιλέινι.

Να αναφέρουμε όμως πως την ίδια στιγμή είναι εξαιρετικά αμφίβολη η διεξαγωγή του παιχνιδιού με την Τότεναμ για την Premier League, το οποίο είναι προγραμματισμένο την Τετάρτη (13/1, 22:15).

