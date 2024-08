Καραλής: Η συγκινητική ανάρτηση του Έλληνα σημαιοφόρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Εμμανουήλ Καραλής που ήταν ο σημαιοφόρος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες του ίδιου αλλά και του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια υπέροχη ανάρτηση γεμάτη νόημα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισίου θα μείνουν αξέχαστοι για τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς ο 24χρονος αθλητής κατάφερε να πάρει μετάλλιο αλλά και να είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης. Ο «Μανόλο» μάλιστα ο οποίος διαθέτει ένα πολύ ενεργό λογαριασμό στο instagram θέλησε να ποστάρει στο προφίλ του 4 φωτογραφίες με τον ίδιο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε αυτές φαίνονται οι 2 αθλητές σε μικρή ηλικία ντυμένοι ως τσολιάδες, αλλά και ως άνδρες πλέον να κρατούν γεμάτοι περηφάνεια τη σημαία της χώρας μας. Παράλληλα ο Καραλής έβαλε λεζάντα στην ανάρτηση η οποία ανέφερε: «2 kids with a big dream from the small country of Greece» (σ.σ δύο παιδιά με ένα μεγάλο όνειρο από την μικρή χώρα της Ελλάδας)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanouil Karalis (@manolo)

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ανάρτηση μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ήταν σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης), όσο και ο Εμμανουήλ Καραλής είναι δυο παιδιά που πέρασαν δύσκολα παιδικά χρόνια, βιώνοντας ρατσισμό, ωστόσο δεν το έβαλαν ποτέ κάτω και πλέον αμφότεροι με τις επιδόσεις τους κάνουν τη χώρα μας περήφανη.