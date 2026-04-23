Καραλής: Η συγκλονιστική ιστορία με την μητέρα του πίσω από το πρώτο του χάλκινο μετάλλιο και η φιλία του με τον Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο Delphi Economic Forum και συγκίνησε με την ιστορία με την μητέρα του, η οποία προκάλεσε την κατάκτηση του πρώτου χάλκινου μεταλλίου στο παγκόσμιο κλειστού στίβου. Ο Έλληνας αθλητής έκανε αναφορά και στον Μόντο Ντουπλάντις

Πέρα από την τρομερή ιστορία με την μητέρα του ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για τη σχέση του με τον Μόντο Ντουπλάντις, τη ζωή του μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, αλλά έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο της επιχειρηματικότητας.

Η ιστορία του από τη σεζόν 2020-21 είναι που κέντρισε όλα τα βλέμματα στο 11ο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, καθώς όπως παραδέχθηκε εκείνη την περίοδο ο ίδιος δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση.

«Δεν ήμουν καλά, πηδούσα στα 5,70 και δεν μπορούσα να ανταγωνιστώ. Ήμουν 18ος – 20ος στην κατάταξη και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου περνούσαν 12. Είχα αποδεχτεί ότι δεν θα πάω», τόνισε, όμως η μητέρα του μπήκε στην παράμετρο και άλλαξε την ιστορία.

«Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα περάσω στο Παγκόσμιο και είχε κλείσει εισιτήρια χωρίς να έχω προκριθεί. Εγώ δεν το πίστευα. Της έλεγα δεν χρειάζεται… αλλά εκείνη επέμενε».

Λίγες ημέρες αργότερα, οι ακυρώσεις αθλητών άνοιξαν τον δρόμο: «Μια μέρα πριν τον αγώνα, με παίρνει ο μάνατζερ μου και μου λέει “είσαι μέσα». Γυρνάω στην μητέρα μου και της λέω: “τι έκανες; ελπίζω να μην ακύρωσες το εισιτήριο”. Πήγα… και πήρα το πρώτο μου χάλκινο μετάλλιο».

Και κατέληξε: «Μερικές φορές δεν πιστεύουμε εμείς στον εαυτό μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που πιστεύουν για εμάς».

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στον Μόντο Ντουπλάντις και τον υγιή ανταγωνισμό που έχουν, ο οποίος τον κάνει καλύτερο και τον έχει οδηγήσει να είναι ο αθλητής με τη 2η καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

«Με τον Ντουπλάντις γνωριζόμαστε πάνω από 10 χρόνια, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Έχουμε μεγαλώσει μαζί στα γήπεδα. Τον βλέπω περισσότερο από ό,τι βλέπω την οικογένειά μου. Όταν βλέπεις έναν φίλο σου να πετυχαίνει τόσο μεγάλα πράγματα, σε κάνει κι εσένα καλύτερο», τόνισε για τον φίλο και ανταγωνιστή του στο επι κοντώ.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Αφού το έκανε ο φίλος μου, γιατί να μην το κάνω κι εγώ; Γιατί να μην πάρω κι εγώ χρυσά μετάλλια;».

Στο τέλος της ομιλίας του ο Καραλής μίλησε για το πώς θέλει να τον θυμάστε ο κόσμος μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του.

«Οι αθλητές πλέον γίνονται και brands και influencers. Πιστεύω σε ένα υγιές influencing. Ο αθλητισμός είναι υγεία και μπορεί να προσφέρει πολλά, ειδικά στα παιδιά. Όταν τελειώσει η καριέρα μου, τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ράφι. Αυτό που θα μείνει είναι οι στιγμές και όσα έχω δημιουργήσει. Αυτό είναι το καλύτερο χρυσό μετάλλιο που θα μπορούσα να έχω», είπε ο Καραλής.

Σε ερώτηση αν ένα ρομπότ θα μπορούσε να γίνει πρωταθλήτης, ο Καραλής απάντησε με χιούμορ: «Και να μου πάρει τη δουλειά;».