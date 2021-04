Οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ ενοχλημένοι με τις δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ για το «Αλφρέδο ντι Στέφανο», με τον Χόρχε Βαλντάνο να δίνει «πληρωμένη» απάντηση στον Γερμανό τεχνικό.

«Στη ρεβάνς τουλάχιστον θα παίξουμε σε κανονικό γήπεδο» δήλωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, μετά την ήττα (3-1) από την Ρεάλ Μαδρίτης στον πρώτο προημιτελικό του Champions League (6/4) στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο».

Jurgen Klopp on Anfield:



“It was strange tonight because of the stadium and the situation but Anfield is at least a proper stadium – that will be good for us.” 🔴 pic.twitter.com/7bj1Hxt3ju