Καρφιά Μπάρκλεϊ για Μπακς: «Έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν μασάει ποτέ τα λόγια του και δεν το έκανε ούτε όταν κλήθηκε να σχολιάσει το κλίμα στους Μπακς, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει κάποιους… άθλιους παίκτες στα αποδυτήρια.

Τις προηγούμενες ημέρες διέρρευσαν στα media κάποιοι έντονοι διάλογοι που είχε ο Ντοκ Ρίβερς με παίκτες στα αποδυτήρια των Μπακς, με τον θρύλο του NBA και σχολιαστή στο ESPN, Τσαρλς Μπάρκλεϊ να τονίζει πως τέτοια άτομα δεν έχουν θέση σε μια ομάδα.

Chuck on the Bucks:



“They’ve got some punks in that damn Milwaukee locker room. When you leak what happens in team meetings you a punk. That’s just a punk ass move in my opinion” pic.twitter.com/BZaMOZvCxq — Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) April 13, 2026



«Οι Μπακς έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια. Γιατί ότι διαρρέεις στα ΜΜΕ όσα γίνονται σε συναντήσεις της ομάδας, είσαι άθλιος. Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια είναι ιερά. Μπορεί να δεις τσακωμούς, μεταξύ παικτών ή μεταξύ προπονητών και παικτών, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να φτάνουν στα media. Το να βγάλει κάποιος τα λόγια του Ντοκ Ρίβερς στον Τύπο θεωρώ πως ήταν μια άθλια κίνηση», ανέφερε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.