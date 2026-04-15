Καρφιά Μπάρκλεϊ για Μπακς: «Έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια»

"Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια είναι ιερά", εξήγησε ο θρύλος του NBA
O Τσαρλς Μπάρκλεϊ
Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν μασάει ποτέ τα λόγια του και δεν το έκανε ούτε όταν κλήθηκε να σχολιάσει το κλίμα στους Μπακς, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει κάποιους… άθλιους παίκτες στα αποδυτήρια.

Τις προηγούμενες ημέρες διέρρευσαν στα media κάποιοι έντονοι διάλογοι που είχε ο Ντοκ Ρίβερς με παίκτες στα αποδυτήρια των Μπακς, με τον θρύλο του NBA και σχολιαστή στο ESPN, Τσαρλς Μπάρκλεϊ να τονίζει πως τέτοια άτομα δεν έχουν θέση σε μια ομάδα.


«Οι Μπακς έχουν κάποιους άθλιους τύπους στα αποδυτήρια. Γιατί ότι διαρρέεις στα ΜΜΕ όσα γίνονται σε συναντήσεις της ομάδας, είσαι άθλιος. Όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια είναι ιερά. Μπορεί να δεις τσακωμούς, μεταξύ παικτών ή μεταξύ προπονητών και παικτών, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει ποτέ να φτάνουν στα media. Το να βγάλει κάποιος τα λόγια του Ντοκ Ρίβερς στον Τύπο θεωρώ πως ήταν μια άθλια κίνηση», ανέφερε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

