Καρφιά Τζίμι Κούριερ σε Στέφανο Τσιτσιπά: «Δεν έχει καταλάβει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε μία διαρκή πτώση και προσπαθεί τις τελευταίες μέρες να ανακάμψει, παίζοντας στην αγαπημένη του χωμάτινη επιφάνεια, όπου πάντα είχε καλύτερα αποτελέσματα.

Σκληρή κριτική στον Στέφανο Τσιτσιπά άσκησε μεταξύ άλλων και ο ο Τζίμι Κούριερ, κάτοχος τεσσάρων major τίτλων, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Έλληνας τενίστας δεν έχει καταλάβει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει.

«Για πολύ καιρό, οι αδυναμίες στο παιχνίδι του παραμένουν», σχολίασε ο Τζίμι Κούριερ κατά τη διάρκεια του αγώνα του Τσιτσιπά με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στη Μαδρίτη.

«Το slice backhand του είναι ανεπαρκές. Η επιστροφή με το backhand είναι επίσης ανεπαρκής. Η αδυναμία του σε άλλες επιφάνειες να καταλάβει ότι πρέπει να στέκεται πιο πίσω για να υποδέχεται το δεύτερο σερβίς ώστε να μπορεί να χτυπά περισσότερα forehand, είναι αποτυχία. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι τον ξεπερνάει και ότι χρειάζεται να συνεχίσει να βελτιώνει πράγματα που, από τη δική μου οπτική, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο να βελτιωθούν», πρόσθεσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δείχνει, πάντως, κάποια σημάδια ανάκαμψης, έχοντας πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του 1000αριού τουρνουά της Μαδρίτης, όπου αύριο (27/4) θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Ντάνι Μέριδα, έχοντας καλές πιθανότητες πρόκρισης.