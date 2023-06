Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Αλ Ιτιχάντ έκανε ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος τόνισε ότι είναι χαρούμενος που θα ζήσει στη Σαουδική Αραβία που είναι μία μουσουλμανική χώρα.

Ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, εξέφρασε την ικανοποίηση του που θα ζήσει στη Σαουδική Αραβία, κυρίως γιατί πρόκειται για μία μουσουλμανική χώρα, ενώ δήλωσε έτοιμος να διεκδικήσει τρόπαια.

“Νιώθω καλά και είμαι χαρούμενος που θα παίξω σ’ αυτόν τον θρυλικό σύλλογο. Φυσικά και είναι μία πρόκληση για μένα, μία καινούρια ζωή και ανυπομονώ να ξεκινήσω.

Είναι ένας σύλλογος που έχει οπαδούς με πολύ πάθος και πολλά τρόπαια. Γιατί στη Σαουδική Αραβία; Είμαι Μουσουλμάνος και αυτή μία μουσουλμανική χώρα. Πάντα ήθελα να ζήσω εδώ.

Έπαιξα για τη Ρεάλ, κέρδισα εκεί και είμαι περήφανος που είχα τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω τη Μαδρίτη και να τελειώσω με τον τρόπο που ήθελα. Εύχομαι να φέρω στη νέα μου ομάδα το ποδόσφαιρό μου και το πιο σημαντικό να κερδίσουμε τίτλους. Μου αρέσει να κερδίζω.

