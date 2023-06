Ο Κάρλος Αλκαράθ αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο μεγάλο ημιτελικό του Roland Garros και η “μάχη” τους προσέφερε από την αρχή του αγώνα, πλήθος “μαγικών” στιγμών.

Στην πιο “αδιανόητη” φάση της αναμέτρησης όμως, ο Αλκαράθ απέδειξε γιατί θεωρείται… διάδοχος του Ράφα Ναδάλ στο χώμα, αφού έβαλε μία από τις άμυνες της χρονιάς.

Τρέχοντας προς τα πίσω και χωρίς να βλέπει το φιλέ, ο Ισπανός τενίστας, όχι μόνο πρόλαβε την μπάλα, αλλά έκανε και φανταστικό χτύπημα, παίρνοντας ένα απίθανο πόντο από τον Σέρβο θρύλο του τένις. Ακόμη και ο ίδιος ο Τζόκοβιτς έδειξε μάλιστα, ενθουσιασμένος από την προσπάθεια του αντιπάλου του.

In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u