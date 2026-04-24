Καρολίνα Πλίσκοβα – Μαρία Σάκκαρη 2-0: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στις «64» του Madrid Open

Μπορεί να πέρασε bye από τον πρώτο γύρο του Madrid Open, αλλά στο πρώτο της ματς στο χωμάτινο τουρνουά, η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Καρολίνα Πλίσκοβα με 2-0 σετ (6-4, 7-6).

Η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρέτησε έτσι με το… καλημέρα το Madrid Open, μετά από “μάχη” 92 λεπτών, γνωρίζοντας την 5η της ήττα από την Καρολίνα Πλίσκοβα, μετά από 8 αναμετρήσεις.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της επιστρέφοντας από το 15-40 στο 3ο γκέιμ, αλλά στη δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε η 34χρονη Τσέχα έκανε το break (3-2) και στη συνέχεια κράτησε το προβάδισμα, κλείνοντας το σετ με 6-4.

Στο ίδιο ακριβώς σημείο (5ο γκέιμ) η Πλίσκοβα έκανε break και στο δεύτερο σετ, αλλά αυτή τη φορά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε την απάντηση, ισοφάρισε 4-4 και πέρασε μπροστά 5-4 και 6-5, όμως η Πλίσκοβα κράτησε άνετα τα δικά της σερβίς και οι δύο παίκτριες οδηγήθηκαν στο tie-break.

Εκεί, η Τσέχα με ένα σερί 3-0 προηγήθηκε 5-3, η Σάκκαρη ισοφάρισε 5-5, όμως η Πλίσκοβα ξαναπήρε προβάδισμα και στο δεύτερο ματς-μπολ τελείωσε το σετ και το ματς.

Να αναφέρουμε ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν έχει ακόμα νίκη φέτος σε τουρνουά χωμάτινης επιφάνειας, ενώ αυτή ήταν η τέταρτη σερί ήττα της στο tour.

Την ίδια στιγμή, αυτή είναι η πρώτη φορά μετά 2018 που η 34χρονη Τσέχα τενίστρια φτάνει στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης και θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς ανάμεσα στην Ελίζ Μέρτενς και την Άλεξ Ιάλα.