Βρίσκοντας… αντίσταση μόνο στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στα ημιτελικά του Rogers Cup, επικρατώντας του φορμαρισμένου Κάσπερ Ρουντ (2-0 σετ) στο Τορόντο.

Στα ημιτελικά του καναδικού Open για δεύτερη φορά στην καριέρα του (μετά το 2018) ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε (2-0 σετ) του Κάσπερ Ρουντ σε αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά και πήρε… εκδίκηση από τον Νορβηγό, για την ήττα του τον περασμένο Μάιο στο 1000άρι της Μαδρίτης.

Semis for Stefanos 👏🏻 🇬🇷 @steftsitsipas rolls on and defeats Ruud 6-1, 6-4. #NBO21 pic.twitter.com/7GUoziw3wT

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μια ονειρεμένη εμφάνιση στο πρώτο σετ. Έχοντας ισχυρό σερβίς και.. ποικιλία στο παιχνίδι του, έκανε άνετα break, έχασε το πρώτο του game στο 5-1 και “καθάρισε” το σετ (6-1) μετά από 24 λεπτά!

Με την έναρξη του δεύτερου σετ ο Νορβηγός (Νο 12 στην παγκόσμια κατάταξη) πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ (1-0 στα game, έχοντας όμως το σερβίς). Ο Ρουντ περιόρισε τα λάθη του, ανέβηκε αρκετές φορές στο φιλέ κι έβγαλε ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ο Τσιτσιπάς έκανε λάθη (έφτασε τα 11 στο ματς), η απόδοση του έπεσε ελαφρά, αλλά πήρε εύκολα τα game που σέρβιρε. Στο 9ο game κατάφερε να φτάσει στο break (5-4) και στη συνέχει πήρε το σετ και το ματς, μετά από 52 λεπτά.



Stef-tacular 🙌



A surging @steftsitsipas tops Casper Ruud 6-1 6-4 to reach the last four in Toronto.#NBO21 pic.twitter.com/udUhl9Zxms