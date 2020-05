“Σκληρή” και οριακή φαίνεται πως θα είναι η αυριανή (25/5) τηλεδιάσκεψη που θα κρίνει το μέλλον της φετινής σεζόν στη Euroleague, καθώς οι ομάδες φαίνονται διχασμένες αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει.

Πολύ πιο δύσκολο απ’ότι ίσως υπολόγιζε ο Τζόρντι Μπερτομέου, αναμένεται να είναι η παρθεί απόφαση για τη συνέχεια της φετινής σεζόν στη Euroleague, καθώς εκτός από την Ένωση παικτών -που ήδη απάντησε με ομόφωνη άρνηση- φαίνεται πως αρκετές ομάδες έχουν αντιρρήσεις με την επανέναρξη της διοργάνωσης.

Euroleague: Ομόφωνη η απόφαση των παικτών να μην αγωνιστούν

Την Δευτέρα (25/5) είναι προγραμματισμένη η τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 11 ομάδων που έχουν εγγυημένο συμβόλαιο (Τύπου Α) ώστε να παρθεί η οριστική απόφαση, αλλά σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο του Sportnado, Εμιλιάνο Καρσία, υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες με τη συνέχιση της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα ο Καρσία ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως Εφές Αναντολού, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι υπέρ της επανέναρξης, ενώ Αρμάνι Μιλάνο, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι κατά, κάτι που σημαίνει ότι η οριακή πλειοψηφία δεν επιθυμεί την επιστροφή στα παρκέ και η αυριανή τηλεδιάσκεψη αναμένεται δύσκολη.

