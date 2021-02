Κατάρ: Το «ματωμένο» Μουντιάλ, σοκ με 6.500 νεκρούς μετανάστες

Το δημοσίευμα του «Guardian» για τους θανάτους εργατών στα έργα των γηπέδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, σοκάρει.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με αγωνία τη διεξαγωγή του Μουντιάλ του Κατάρ (2022), του πρώτου στην ιστορία του αθλήματος που θα γίνει… καταχείμωνο (21 Νοεμβρίου μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου). Την ίδια όμως στιγμή, τα στοιχεία που βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας και αφορούν τους θανάτους εργατών στα γήπεδα του τουρνουά, σκορπά τη θλίψη.

Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», περισσότεροι από 6.500 μετανάστες εργαζόμενοι από την Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα έχουν πεθάνει στο Κατάρ, από τότε που στην αραβική χώρα ανατέθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 (πριν από 10 χρόνια),

Να αναφέρουμε ότι από την έρευνα που είχε σημειωθεί το 2015, μια πενταετία μετά την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, είχαν καταγραφεί 1.200 θάνατοι,

Έτσι, στο… βωμό του να γίνουν όλα στην ώρα τους από τους σεΐχηδες του Κατάρ, έχουμε κατά μέσο όρο 12 θανάτους κάθε εβδομάδα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο παραπάνω αριθμός – που ενδέχεται στην πραγματικότητα να είναι ακόμη μεγαλύτερος – προκύπτει από έρευνα στα επίσημα κυβερνητικά αρχεία των παραπάνω χωρών. Παρά δε το γεγονός ότι οι θάνατοι δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί, θεωρείται βέβαιο ότι η πλειοψηφία τους αφορά τα μεγαλεπήβολα έργα που ξεκίνησαν μετά την ανάληψη του Μουντιάλ.

«Πίσω από τις στατιστικές κρύβονται αμέτρητες ιστορίες κατεστραμμένων οικογενειών, οι οποίες έμειναν χωρίς τον άνθρωπο που εξασφαλίζει το ψωμί τους, αγωνιζόμενες να διασφαλίσουν κάποιες αποζημιώσεις και γεμάτες σύγχυση αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου των αγαπημένων τους», σημειώνει το ρεπορτάζ.

Το καθεστώς του Κατάρ αμφισβητεί την εγκυρότητα των στοιχείων και των θανάτων στα έργα, ισχυριζόμενο ότι ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων προήλθε από φυσικά αίτια και θεωρώντας –παράλληλα- ότι οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής για τους μετανάστες βελτιώνονται διαρκώς την τελευταία δεκαετία.

Από την πλευρά της FIFA τονίζεται ότι «έχοντας λάβει πολύ αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργατών, η συχνότητα των ατυχημάτων στις κατασκευές για το Μουντιάλ του Κατάρ είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με άλλα αντίστοιχα πρότζεκτ σε όλο τον κόσμο».

