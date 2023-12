Απίστευτες εικόνες έρχονται από τη Γαλλία, όπου μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε κάηκε ολοσχερώς το γήπεδο της Γκραβελίν.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ξέσπασε τεράστια φωτιά στο αθλητικό κέντρο με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς το γήπεδο της Γκραβελίν.

Οι εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία είναι τρομακτικές. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για μεγάλες υλικές καταστροφές, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

Η Γκραβελίν αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Heart breaking scenes in France this morning. The Gravelines Sportica which is the home of LNB Pro A team BCM Gravelines-Dunkerque is currently on fire. Praying that no one is in danger. pic.twitter.com/S20VZDuUv4