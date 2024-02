Κέλβιν Κιπτούμ: Έχασε τον έλεγχο και χτύπησε σε δέντρο το αμάξι του – Σοκαριστικές εικόνες από το δυστύχημα του κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ Μαραθωνίου

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο, Κέλβιν Κιπτούμ και ο προπονητής του Ζερβές Χακιζιμάνα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα έξω από την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της πατρίδας του, το Ελντορέτ της Ριφτ Βάλεϊ, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της Κένυας.

Σοκ προκάλεσε στον παγκόσμιο αθλητισμό ο θάνατος του κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ Κέλβιν Κίπτουμ σε ηλικία μόλις 24 ετών, σε τροχαίο μαζί με τον προπονητή του.

Ο 24χρονος αθλητής, ο οποίος οδηγούσε ένα Toyota Premio, και ο προπονητής του πέθαναν ακαριαία, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας. Ένα τρίτο άτομο που επέβαινε στο όχημα επέζησε με σοβαρά τραύματα.

«Έχασε τον έλεγχο, βγήκε από τον δρόμο, μπήκε σε ένα χαντάκι 60 μέτρα μακριά και χτύπησε σε ένα μεγάλο δέντρο» δήλωσε επίσης ο διοικητής της αστυνομίας για το πώς έγινε το δυστύχημα με τον Κενυάτη πρωταθλητή στις 11 το βράδυ τοπική ώρα.

Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο:

Το παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου του Κιπτούμ με χρόνο 2:00:35 που σημείωσε στον μαραθώνιο στο Σικάγο τον περασμένο Οκτώβριο επικυρώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Μάλιστα, ο Κιπτούμ ξεκίνησε να κάνει μαραθώνιο μόλις ένα χρόνο πριν σημειώσει το παγκόσμιο ρεκόρ του.

Βελτίωσε τον ατομικό του χρόνο κατά 50 δευτερόλεπτα για να καταρρίψει το ρεκόρ 2:01:09 του συμπατριώτη του Έλιουντ Κιπτσόγκι, ο οποίος θεωρείται ευρέως ο μεγαλύτερος μαραθωνοδρόμος όλων των εποχών.

Ο Κιπτούμ θεωρούνταν ο διάδοχος του Κιπτσόγκι και πολλοί πίστευαν πως θα είναι εκείνος που τερματίσει σε μαραθώνιο σε χρόνο κάτω των 2 ωρών.

Όσον αφορά στον προπονητή του μαραθωνοδρόμου, ο 36χρονος Χακιζιμάνα ήταν πρώην επαγγελματίας αθλητής από τη Ρουάντα, ο οποίος συμμετείχε σε διάφορους αγώνες από τα 5.000 μέτρα μέχρι τον ημιμαραθώνιο.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου έκανε λόγο για «έναν απίστευτο αθλητή που άφησε μια απίστευτη κληρονομιά, θα μας λείψει πολύ».

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι που πληροφορηθήκαμε για την μεγάλη απώλεια του Κέλβιν Κίπτουμ και του προπονητή του, Ζερβές Χακιζιμάνα », δήλωσε ο Κόου. «Εκ μέρους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τους συμπαίκτες τους και το έθνος της Κένυας».

Ο Κόου πρόσθεσε ότι, «νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Σικάγο, ο Κέλβιν σημείωσε το εξαιρετικό παγκόσμιο ρεκόρ του στον μαραθώνιο και μπόρεσα να επικυρώσω επίσημα την ιστορική του στιγμή».

World Athletics is deeply saddened to hear that marathon world record-holder Kelvin Kiptum died in a road traffic accident on Sunday at the age of 24.



Obit: 🔗 https://t.co/0CF1NbAzgw pic.twitter.com/TgWepi0cok