Κένεθ Φαρίντ: Ανυπομονώ να ζήσω από κοντά την ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού

«Το μόνο που ακούω είναι το πόσο διαφορετικό είναι το κοινό εδώ» είπε ο Αμερικανός ψηλός
Κένεθ Φαρίντ
Ο Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε ενόψει της πρώτης εντός έδρας αναμέτρησης στη Euroleague που θα ζήσει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Dubai BC και έδειξε το πόσο πολύ θέλει να ζήσει την καυτή ατμόσφαιρα του «Telekom Center Athens».

Μέχρι στιγμής ο Κένεθ Φαρίντ έχει κερδίσει για τα καλά τον κόσμο του Παναθηναϊκού με τις εμφανίσεις του και τώρα ήρθε η στιγμή να ζήσει και ο Αμερικανός την ώθηση που μπορούν να δώσουν οι πράσινοι οπαδοί στην ομάδα του σε αγώνα της Euroleague.

«Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος. Το μόνο που ακούω συνέχεια είναι το πόσο διαφορετικό είναι το κοινό εδώ. Το έχω δει στο διαδίκτυο, αλλά είμαι βέβαιος πως αύριο θα είναι ακόμα πιο ηλεκτρική η ατμόσφαιρα γιατί ήδη μου δίνεται ενέργεια από το διαδίκτυο. Οπότε, ανυπομονώ να το δω και από κοντά», ανέφερε ο Αμερικανός.

 

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από το κοινό των «πράσινων» στο ματς με τον Άρη, είπε: «Ρωτήστε με αύριο, γιατί ακούω πως θα είναι ακόμα πιο τρελά εδώ. Ανυπομονώ να δω πως θα είναι οι φίλαθλοι της Θύρας 13».

Για την προσαρμογή του στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού: «Ειλικρινά, είμαι επαγγελματίας. Είμαι επαγγελματίας όλη μου την καριέρα και δεν με αποκαλούν τυχαία “Manimal”. Κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να παίξω μπάσκετ, βγαίνω στο παρκέ και τα δίνω όλα. Όταν οι φίλαθλοι, οι συμπαίκτες και οι προπονητές μου το βλέπουν αυτό, μου το ανταποδίδουν με το να μου δίνουν την αγάπη και την προσοχή που χρειάζομαι για να βελτιωθώ και να δείξω ποιος είμαι».

