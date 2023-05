Ο Στεφ Κάρι έκανε “όργια” στο Game 7 της σειράς των play offs του NBA και χάρισε την πρόκριση στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κόντρα στην ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, τους Σακραμέντο Κινγκς.

Με μία ιστορική εμφάνιση, ο Κάρι τελείωσε το ματς με 50 πόντους και έτσι γνώρισε την αποθέωση ακόμη και από αντιπάλους του στο παρκέ. Κέβιν Ντουράντ, Ντέμιαν Λίλαρντ, Ντεμαρ Ντερόζαν και πολλοί ακόμη παίκτες υποκλίθηκαν στον τέσσερις φορές πρωταθλητή του NBA, μέσα από αναρτήσεις τους στα social media.

“Θρυλικό 30 (το νούμερο του Κάρι). Πενήντα… κομμάτια”, έγραψε ο άλλοτε συμπαίκτης του Κάρι, Κέβιν Ντουράντ. “Στεφ Κάρι… βρώμικο ζώο χαχα, μόλις τελείωσε μια πολύ καλή ομάδα… σε ένα πολύ σκληρό γήπεδο”, ήταν το σχόλιο του Λίλαρντ, ενώ ο Ντερόζαν πρόσθεσε: “Ο Σεφ Κάρι είναι… κακός άνθρωπος”.

