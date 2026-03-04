Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Πάτησε κορυφή ο «δικέφαλος» με τα πέναλτι του Γερεμέγεφ και δύο γκολ στο φινάλε

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 4-1 στην έδρα της Κηφισιάς στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Ο Γερεμέγεφ έκανε τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ, καθώς ήταν εύστοχος στα δύο πέναλτι που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι και έστρωσε το δρόμο για τη νίκη, κόντρα στην αξιόμαχη Κηφισιά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιακουμάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 24′, με τον Γερεμέγεφ να τον αντικαθιστά, καθώς χτύπησε στον αστράγαλο και δεν μπορούσε να συνεχίσει, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να ανησυχούν για την κατάστασή του, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (08/03/26, 21:00).

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι είχε πολύ αργό ρυθμό στη Νεάπολη και χρειάστηκε να φτάσει στο 26′ για να γίνει η πρώτη καλή στιγμή. Ο Χατσίδης έκανε μία υπέροχη ατομική ενέργεια και γύρισε στον Μπάμπα μέσα στην περιοχή, όμως η προβολή του πέρασε άουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΠΑΟΚ στο 31′ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Θεοδωρίδη, μετά από σέντρα του Ζαφείρη. Ο Γερεμέγεφ, που αντικατέστησε τον Γιακουμάκη στο 24′ λόγω τραυματισμού, ανέλαβε την εκτέλεση και με ψυχραιμία έκανε το 1-0 στο παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πιο δυνατά στην επανάληψη και μόλις στο 48′ βρέθηκε κοντά στο 2-0 με κεφαλιά του Κετζιόρα μετά από εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς. Ο Κονατέ με το κεφάλι έδιωξε την μπάλα και κράτησε την Κηφισιά μέσα στο παιχνίδι.

Η Κηφισιά απείλησε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση στο 58′ με τον Μπένι. Ο παίκτης των γηπεδούχων πήρε την μπάλα και σούταρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή με τον Τσιφτσή να αντιδρά σωστά.

Οι γηπεδούχοι αφού προειδοποίησαν έφεραν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία στο 60′ με μία τρομερή εκτέλεση φάουλ του Ρουκουνάκη από μακριά και πλάγια θέση. Ο Έλληνας μέσος ουσιαστικά έκανε σέντρα με τα φάλτσα να κατευθύνουν την μπάλα προς την εστία και κανέναν να την απομακρύνει.

Ο Σάντσες στο 69′ κέρδισε πέναλτι για αγκωνιά του Πέτκοφ μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς. Ο Γερεμέγεφ ανέλαβε και αυτήν την εκτέλεση και ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο έκανε το 1-2 και έβαλε ξανά τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μπάμπα με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή «καθάρισε» για τον ΠΑΟΚ. Το σουτ του ακραίου μπακ κόντραρε σε σώματα, άλλαξε πορεία και δεν έδωσε την ευκαιρία στον Ραμίρες να απομακρύνει την μπάλα.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του «δικεφάλου», με τον Κωνσταντέλια να φεύγει στην αντεπίθεση και με καταπληκτικό σκάψιμο να κάνει το 4-1 στην αναμέτρηση.

Η ομάδα του Λουτσέσκου με αυτόν τον τρόπο έφτασε τους 53 βαθμούς και ανέβηκε στην πρώτη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Η Κηφισιά παρέμεινε 10η με 24 βαθμούς και δύσκολα θα προλάβει τα πλέι οφ 5-8.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοβ, Σόουζα, Χουχούμης (78′ Λαρουσί), Έμπο, Αμανί (60′ Πόμπο), Μπένι (78′ Ταβάρες), Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης (60′ Μίγιτς), Ζέρσον.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (80′ Καμαρά), Οζντόεβ, Μπιάνκο (62′ Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (62′ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (23′ Γερεμέγεφ).