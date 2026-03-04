Κηφισιά – ΠΑΟΚ live για την 18η αγωνιστική της Super League

54'

Έμπο και Μπιάνκο συγκρούστηκαν στον αέρα κεφάλι με κεφάλι, όμως συνεχίζουν κανονικά το παιχνίδι

Μάτωσε ελαφρά στη μύτη ο παίκτης του ΠΑΟΚ