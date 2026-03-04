Αθλητικά

Κηφισιά – ΠΑΟΚ live για την 18η αγωνιστική της Super League

Να φτάσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην κορυφή θέλει ο «δικέφαλος»
Ο Γερεμέγεφ
Super League
18η αγωνιστική
0 - 1
2ο ημίχρονο
Ο Γερεμέγεφ πανηγυρίζει το γκολ του/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά για το εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League για να πάρει τη νίκη που θα τον φέρει μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας. Να συνεχίζουν το αήττητο σερί τριών αγώνων θέλουν οι Κηφισιώτες.

21:17 | 04.03.2026
58'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά

Ο Μπένι σούταρε από καλό σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Τσιφτσή να απομακρύνει τον κίνδυνο και να κρατά τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ

21:17 | 04.03.2026
54'
Έμπο και Μπιάνκο συγκρούστηκαν στον αέρα κεφάλι με κεφάλι, όμως συνεχίζουν κανονικά το παιχνίδι

Μάτωσε ελαφρά στη μύτη ο παίκτης του ΠΑΟΚ

21:09 | 04.03.2026
48'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε ένα φάουλ από πλάγια θέση, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά με τον Κονατέ να απομακρύνει τον κίνδυνο

21:07 | 04.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:57 | 04.03.2026
Όλα έτοιμα για την επανέναρξη του αγώνα
20:57 | 04.03.2026
20:50 | 04.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0 στη Νίκαια
20:49 | 04.03.2026
20:48 | 04.03.2026
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:42 | 04.03.2026
44'
Ο Θεοδωρίδης απείλησε για την Κηφισιά

Ο Τσιφτσής μπλόκαρε εύκολα την μπάλα

20:34 | 04.03.2026
32'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ

Ο Σουηδός ήταν ψύχραιμος και έκανε το 0-1 στη Νίκαια

20:34 | 04.03.2026
31'
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζαφείρης έκανε τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Θεοδωρίδη και ο Φωτιάς καταλόγισε την εσχάτη των ποινών

20:26 | 04.03.2026
26'
Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Χατσίδης έκανε καταπληκτική ατομική ενέργεια, γύρισε στον Μπάμπα, που έκανε κοντινή προβολή με την μπάλα να περνάει άουτ

20:26 | 04.03.2026
23'
Ξανά στο έδαφος και αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Γερεμέγεφ στη θέση του Γιακουμάκη

20:24 | 04.03.2026
22'

Προσπάθησε να κάνει ένα σπριντ ο Έλληνας επιθετικός και φάνηκε να κουτσαίνει έντονα, σίγουρα δε θέλει να ρισκάρει κάτι σοβαρόερο ο Λουτσέσκου

20:22 | 04.03.2026
21'
Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Γιακουμάκης, θα τον αντικαταστήσει ο Γερεμέγεφ
20:21 | 04.03.2026
19'
Στο έδαφος ο Γιακουμάκης, πονάει στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού
20:12 | 04.03.2026
16'
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις στην περιοχή της ομάδας των Βορείων προαστίων

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα τους γηπεδούχους, που κρατούν σχετικά εύκολα τους παίκτες του Λουτσέσκου μακριά από την περιοχή τους

20:11 | 04.03.2026
20:09 | 04.03.2026
6'
Ο Χατσίδης δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα πήγε πολύ ψηλά
20:05 | 04.03.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης
20:02 | 04.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Νίκαια
19:59 | 04.03.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
19:58 | 04.03.2026
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:51 | 04.03.2026

Στον πάγκο για το Δικέφαλο βρίσκονται οι Μοναστηρλής, Νικολακούκης, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας, Μπαλντέ, Μύθου, Γερεμέγεφ

19:51 | 04.03.2026

Στον πάγκο για την Κηφισιά είναι οι Ξενόπουλος, Μποτία, Λάμψιας, Μίγιτς, Λίγδας, Πόθας, Πόμπο, Κωνσταντακόπουλος, Λαρουσί, Μούσιολικ, Πατήρας, Ταβάρες

19:51 | 04.03.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης

19:44 | 04.03.2026
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς

Ραμίρες, Κονατέ, Πέτκοφ, Σόουζα, Χουχούμης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ζέρσον, Αμανί, Μπένι, Θεοδωρίδης

19:44 | 04.03.2026

Η Κηφισιά είναι στην 10η θέση και με νίκη θα μπορεί να κοιτάει ψηλότερα στη βαθμολογία καθώς θα πιάσει Βόλο και Ατρόμητο που συγκατοικούν στην 8η θέση

19:44 | 04.03.2026

Ο ΠΑΟΚ με νίκη θα φτάσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας και θα βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα

19:44 | 04.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της Κηφισιάς για την 18η αγωνιστική της Super League, που είχε αναβληθεί

