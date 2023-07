Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται στη χώρα καταγωγής του, το Καμερούν, όπου και έχει ταξιδέψει για ανθρωπιστικούς λόγους, μιλώντας στον κόσμο και στα παιδιά της πατρίδας του πατέρα του.

Σε ολόκληρο το Καμερούν πάντως, υπάρχουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον Εμπαπέ και μάλιστα ο στρατός της χώρας έχει βγει στο δρόμο για να τον συνοδεύσει, σε όλα τα event, αλλά και στην επίσκεψη στο χωριό Djebale, όπου και γεννήθηκε ο πατέρας του Γάλλου Παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, έπαιξε πάντως ποδόσφαιρο και μπάσκετ με μικρά παιδιά στο Καμερούν και έδειξε να το διασκεδάζει, αν και δεν έλλειψαν και κάποιες στιγμές ανησυχίας. Πιο συγκεκριμένα και όπως φαίνεται σε ένα video που έγινε viral στα social media, ο Εμπαπέ δείχνει να “παγώνει” με μία μικρή ένταση ανάμεσα σε ένοπλους στρατιώτες και απλό κόσμου που προσπάθησε να πλησιάσει τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν. Τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα όμως και ο Γάλλος συνεχίζει το ταξίδι του στη χώρα της Αφρικής.

Kylian Mbappe playing basketball with kids in Cameroon ❤️ pic.twitter.com/the5bJMoFa

Kylian Mbappé is currently in Cameroon carrying out some humanitarian work 🇨🇲❤️ pic.twitter.com/DZqHaa254B