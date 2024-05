Ο Κώστας Σλούκας ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε πρώτος σε ασίστ στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Κώστας Σλούκας έφτασε τις 192 ασίστ στα πλέι οφ της Euroleague, ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε πρώτος στη σχετική λίστα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στην Ιστορία των πλέι οφ της Euroleague, αναρριχήθηκε ο Κώστας Σλούκας, στο Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην “Aleksandar Nikolic Hall” του Βελιγραδίου.

Ο “πράσινος” γκαρντ «μοίρασε» τέσσερις τελικές πάσες στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και στο 13ο λεπτό συμπλήρωσε τις 190, προσπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος με 189 απολάμβανε μέχρι σήμερα την πρώτη θέση στη σχετική λίστα. Ο Κώστας Σλούκας μοίρασε συνολικά έξι ασίστ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, φτάνοντας τις 192.

One more epic milestone for our Captain!#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/L5ELXMIDcH