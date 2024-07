Κιλιάν Εμπαπέ: Ουρές στο Μπερναμπέου για την παρουσίασή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης – Πέρασε τα ιατρικά ο Γάλλος επιθετικός

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται στη Μαδρίτη για την επίσημη παρουσίασή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης και έξω από το Μπερναμπέου υπάρχουν ήδη ουρές από τους οπαδούς των “μερένγκες”.

Δύο ώρες πριν ξεκινήσει η παρουσίαση του Κιλιάν Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι φίλοι της “Βασίλισσας” έχουν δημιουργήσει ατμόσφαιρα… γηπέδου, για να υποδεχθούν το νέο σούπερ σταρ της ομάδας τους.

Ο Γάλλος στράικερ πέρασε πάντως και τις ιατρικές εξετάσεις και ετοιμάζεται με τη σειρά του για την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στους οπαδούς της νέας του ομάδας. Το Μπερναμπέου αναμένεται να είναι κατάμεστο και ήδη έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για την πρώτη παρουσία του Εμπαπέ στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Kylian Mbappé after his medicals took time out to sign autographs for fans. @JosePadi_ pic.twitter.com/ivMjMxONgD