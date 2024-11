Κιλιάν Εμπαπέ: Πρωτοσέλιδο της «Equipe» αλά «διάσωση στρατιώτη Ράιαν», για τη «σωτηρία» του επιθετικού της Ρεάλ

Η κακή εικόνα του Κιλιάν Εμπαπέ στα ματς της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποκορύφωμα το ματς στην έδρα της Λίβερπουλ, και τα δημοσιεύματα για τραγικές σχέσεις με τους συμπαίκτες του στη “βασίλισσα”, κινητοποίησαν την γαλλική “Equipe”.

Μετά από μια πολυετή και έντονη “σεναριολογία”, ο Κιλιάν Εμπαπέ φόρεσε τελικά -το καλοκαίρι που μας πέρασε- τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τόσο η “βασίλισσα’, όσο και οι οπαδοί της ομάδας, ήλπιζαν να βρουν στο πρόσωπό του το νέο ηγέτη της ομάδας. Αυτόν που θα… μάτωνε τα αντίπαλα δίχτυα και που θα την οδηγούσε σε νέους τίτλους.

Στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Κιλιάν Εμπαπέ δείχνει.. αγνώριστος. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο σύστημα του Αντσελότι και η απόδοσή του εντός αγωνιστικού χώρου, είναι επιεικώς προβληματική.

Ο Γάλλος επιθετικός δέχεται από παντού κριτική, αλλά και το “τρολάρισμα” των φιλάθλων στα social media (σ.σ. το τζαρτζάρισμα από τον φαν Ντάικ και η.. ανάποδη προσγείωσή του, ήταν το τελευταίο θέμα σχολιασμού).

Την ίδια στιγμή -και μετά την τραγική του εμφάνιση στο “Άνφιλντ”- δίνουν και παίρνουν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει κακές σχέσεις με αρκετούς συμπαίκτες του. Οι φήμες αυτές πήραν “φωτιά”, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τον Τζουντ Μπέλινγχαμ να τον αγνοεί στους διαδρόμους του γηπέδου της Λίβερπουλ, κάτι που φαίνεται να κάνει και ο Αντόνιο Ρούντεγκερ.

Kylian Mbappe getting the Vini Jr treatment from Bellingham and Rudiger una, bro deffo regrets moving to Real Madrid pic.twitter.com/8Ozh3J510W