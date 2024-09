Κίριλ Ντεσπόντοφ: Πάρτι αποθέωσης για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ στα αποδυτήρια της Βουλγαρίας

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του, μετά το νικητήριο γκολ στο παιχνίδι της Βουλγαρίας με τη Βόρεια Ιρλανδία στο Nations League.

Η Βουλγαρία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Nations league, επικρατώντας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 χάρη σε γκολ του Κίριλ Ντεσπόντοβ στο 40ο λεπτό.

Στα αποδυτήρια της Βουλγαρίας στήθηκε πάρτι, με τους παίκτες της γειτονικής μας χώρας να αποθεώνουν τον άσο του ΠΑΟΚ, τραγουδώντας “Κίριλ is on fire” στον ρυθμό του Freed from desire.

Να σημειωθεί ότι οι οπαδοί της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν οι πρώτοι που είχαν βάλει το Freed from desire στην ποδοσφαιρική ζωή, όταν τραγουδούσαν τους στίχους Will Grigg’s on fire Euro του 2016.