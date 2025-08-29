Αθλητικά

Κληρώνει για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League

Η Ελλάδα έχει τετραπλή παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA, με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Το φινάλε των playoffs στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, βρήκε την Ελλάδα με τέσσερις ομάδες σε League Phase! Την ίδια ημέρα που ο Ολυμπιακός έμαθε την κλήρωσή του στο Champions League, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κατάφεραν να προκριθούν στη League Phase των διοργανώσεων που ήθελαν.

14:06 | 29.08.2025

Όλα έτοιμα για τη διαδικασία της κλήρωσης

14:03 | 29.08.2025

Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν στο "Grimaldi Forum" του Μονακό. Ο Γερμανός θρύλος του ποδοσφαίρου είναι ο καλεσμένος της UEFA για την κλήρωση

14:03 | 29.08.2025

Θυμίζουμε ότι τόσο στο Europa όσο και στο Conference League οι 8 πρώτοι της League Phase θα προκριθούν απευθείας στους «16», ενώ οι 9-24 θα παίξουν στα Play Offs

14:01 | 29.08.2025

Ξεκίνησε η τελετή με ένα video από τους διοργανωτές

13:59 | 29.08.2025

Να αναφέρουμε ότι για τη Super League, το Σαββατοκύριακο διεξάγεται η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πριν τη διακοπή δυο εβδομάδων, για τις εθνικές ομάδες

13:55 | 29.08.2025
13:54 | 29.08.2025

Σε λιγότερο από 5 λεπτά η έναρξη των κληρώσεων

13:52 | 29.08.2025
13:52 | 29.08.2025

Oι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

13:52 | 29.08.2025

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

13:50 | 29.08.2025

Οι 36 φιναλίστ της League Phase του Conference League

1o γκρουπ δυναμικότητας
Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια

2ο γκρουπ δυναμικότητας
Σπάρτα Πράγας
Ντινάμο Κιέβου
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς


3ο γκρουπ δυναμικότητας
Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα


4ο γκρουπ δυναμικότητας
Ζρίνσκι
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα

5ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπρέινταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσουνσπόρ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκεντίγια

6ο γκρουπ δυναμικότητας
Χάκεν
Λωζάνη
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν

13:49 | 29.08.2025

Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League

1o γκρουπ δυναμικότητας
Ρόμα
Πόρτο
Ρέιντζερς
Φέγενορντ
Λιλ
Ντίναμο Ζάγκρεμπ
Μπέτις
Ζάλτσμπουργκ
Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας
Φενέρμπαχτσε
Μπράγκα
Ερυθρός Αστέρας
Λιόν
ΠΑΟΚ
Βικτόρια Πλζεν
Φερεντσβάρος
Σέλτικ
Μακάμπι Τελ Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας
Γιουνγκ Μπόις
Βασιλεία
Μίντιλαντ
Φράιμπουργκ
Λουντογκόρετς
Νότιγχαμ
Στουρμ Γκρατς
Στεάουα
Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπολόνια
Θέλτα
Στουτγκάρδη
Παναθηναϊκός
Μάλμε
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ουτρέχτη
Γκενκ
Μπραν

13:49 | 29.08.2025

Στο Conference League, από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος για την ΑΕΚ, που θα δώσει τρεις αγώνες εντός και τρεις αγώνες εκτός έδρας. Η Ένωση βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας

13:47 | 29.08.2025

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ, στην κλήρωση για το Europa League. Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.

13:47 | 29.08.2025

Έτσι, το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025) οι τρεις ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους που θα βρουν μπροστά τους σε Europa League και Conference League. Τα πάντα θα τελειώσουν άμεσα, με... ένα κουμπάκι, αφού δεν έχουμε τη διαδικασία με τα μπαλάκια, του παρελθόντος

13:47 | 29.08.2025

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν το μάξιμουμ απέναντι σε Σάμσουνσπορ και Ριέκα αντίστοιχα, περνώντας στο Europa League, ενώ η ΑΕΚ πέταξε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ και θα αγωνιστεί στο Conference League

13:46 | 29.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις κληρώσεις σε Europa και Conference League που θα γίνουν στο Μονακό και έχουν έντονο ελληνικό ενδιαφέρον

13:45 | 29.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
