Κληρώνει για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ, στην κλήρωση για το Europa League. Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.