Κληρώνει για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League

Το φινάλε των playoffs στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, βρήκε την Ελλάδα με τέσσερις ομάδες σε League Phase! Την ίδια ημέρα που ο Ολυμπιακός έμαθε την κλήρωσή του στο Champions League, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κατάφεραν να προκριθούν στη League Phase των διοργανώσεων που ήθελαν.
Όλα έτοιμα για τη διαδικασία της κλήρωσης
Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν στο "Grimaldi Forum" του Μονακό. Ο Γερμανός θρύλος του ποδοσφαίρου είναι ο καλεσμένος της UEFA για την κλήρωση
Θυμίζουμε ότι τόσο στο Europa όσο και στο Conference League οι 8 πρώτοι της League Phase θα προκριθούν απευθείας στους «16», ενώ οι 9-24 θα παίξουν στα Play Offs
Ξεκίνησε η τελετή με ένα video από τους διοργανωτές
Να αναφέρουμε ότι για τη Super League, το Σαββατοκύριακο διεξάγεται η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πριν τη διακοπή δυο εβδομάδων, για τις εθνικές ομάδες
Σε λιγότερο από 5 λεπτά η έναρξη των κληρώσεων
Oι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League
1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
Οι 36 φιναλίστ της League Phase του Conference League
1o γκρουπ δυναμικότητας
Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Σπάρτα Πράγας
Ντινάμο Κιέβου
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Ζρίνσκι
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα
5ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπρέινταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσουνσπόρ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκεντίγια
6ο γκρουπ δυναμικότητας
Χάκεν
Λωζάνη
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν
Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League
1o γκρουπ δυναμικότητας
Ρόμα
Πόρτο
Ρέιντζερς
Φέγενορντ
Λιλ
Ντίναμο Ζάγκρεμπ
Μπέτις
Ζάλτσμπουργκ
Άστον Βίλα
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Φενέρμπαχτσε
Μπράγκα
Ερυθρός Αστέρας
Λιόν
ΠΑΟΚ
Βικτόρια Πλζεν
Φερεντσβάρος
Σέλτικ
Μακάμπι Τελ Αβίβ
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Γιουνγκ Μπόις
Βασιλεία
Μίντιλαντ
Φράιμπουργκ
Λουντογκόρετς
Νότιγχαμ
Στουρμ Γκρατς
Στεάουα
Νις
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπολόνια
Θέλτα
Στουτγκάρδη
Παναθηναϊκός
Μάλμε
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ουτρέχτη
Γκενκ
Μπραν
Στο Conference League, από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα προκύψει ένας αντίπαλος για την ΑΕΚ, που θα δώσει τρεις αγώνες εντός και τρεις αγώνες εκτός έδρας. Η Ένωση βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γκρουπ, στην κλήρωση για το Europa League. Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.
Έτσι, το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025) οι τρεις ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους που θα βρουν μπροστά τους σε Europa League και Conference League. Τα πάντα θα τελειώσουν άμεσα, με... ένα κουμπάκι, αφού δεν έχουμε τη διαδικασία με τα μπαλάκια, του παρελθόντος
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πήραν το μάξιμουμ απέναντι σε Σάμσουνσπορ και Ριέκα αντίστοιχα, περνώντας στο Europa League, ενώ η ΑΕΚ πέταξε εκτός Ευρώπης την Άντερλεχτ και θα αγωνιστεί στο Conference League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις κληρώσεις σε Europa και Conference League που θα γίνουν στο Μονακό και έχουν έντονο ελληνικό ενδιαφέρον
