Ολυμπιακός: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ στον δρόμο των πρωταθλητών Ελλάδας – Όλοι οι αντίπαλοι τους στη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε αντιπάλους στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, έμαθε τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Champions League.

Το έργο των Πειραιωτών είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως αναμενόταν, με τους ερυθρόλευκους όχι μόνο να μην αποφεύγουν τα μεγαθήρια, αλλά να πέφτουν πάνω σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ κα Λεβερκούζεν.

Αυτές είναι η Ρεάλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άρσεναλ (μέσα).

Οι αγώνες είναι οι μονοί και οι πρωταθλητές Ελλάδας φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν, προκειμένου να βρεθούν στις πρώτες 24 ομάδες (σ.σ. από τις 32) που θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες πηγαίνουν απευθείας στους “16”, ενώ οι θέσεις 9-24 οδηγούν σε αγώνες μπαράζ για την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες.

