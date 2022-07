Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 5 ολόκληρα χρόνια και η κλήρωση του Conference League τον έβγαλε απέναντι από το νικητή του “ζευγαριού” Σεντ Ζόζεφς – Σλάβια Πράγας.

Ως Κυπελλούχος Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα γύρο στην Ευρώπη και θα αγωνιστεί κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά η κληρωτίδα του έβγαλε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Οι “πράσινοι” θα βρουν μπροστά τους για μία θέση στα play off του Conference League, είτε τη Σεντ Ζόζεφς από το Γιβραλτάρ είτε τη Σλάβια Πράγας από την Τσεχία, με τη δεύτερη να είναι φυσικά το απόλυτο φαβορί και μία από τις πιο “ισχυρές” ομάδες της κλήρωσης για το Τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 4 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στις 11 του ίδιου μήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

#Panathinaikos is back! In the 3rd qualifying round of #EUCL we will face the winner of St.Joseph’s F.C. – SK Slavia Prague.#PAOFC2022_23 pic.twitter.com/guHQobUrpb