Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στους ομίλους του φετινού Europa League, στην κλήρωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρισκόταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, τέθηκε επικεφαλής του τέταρτου ομίλου, όπου θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Άιντραχτ Φρανκφούρτης, την τουρκική Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Πέλκα και τη βελγική Αντβέρπ.

Πρόκειται για έναν όμιλο “φωτιά”, όπου δεν χωρούν προγνωστικά, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο κόντρα στους Γερμανούς και τους Τούρκους.

Οι ημερομηνίες της φάσης των ομίλων του Europa League είναι οι εξής: Στις 16 Σεπτεμβρίου η 1η αγωνιστική, στις 30 Σεπτεμβρίου η 2η αγωνιστική, στις 21 Οκτωβρίου η 3η αγωνιστική, στις 4 Νοεμβρίου η 4η αγωνιστική, στις 25 Νοεμβρίου η 5η αγωνιστική, στις 9 Δεκεμβρίου η 6η αγωνιστική.

Από φέτος το Europa League αλλάζει και δεν θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Ο πρώτος του ομίλου προκρίνεται πλέον απευθείας στην φάση των “16”, ενώ οι δεύτεροι παίζουν διπλά νοκ-άουτ παιχνίδια με τους τρίτους του Champions League για να προκύψουν οι άλλες οκτώ ομάδες για τη φάση των “16”.

Οι ομάδες που τερματίζουν τρίτες στους ομίλους πηγαίνουν στο Europa Conference League, όπου θα παίξουν στη φάση των “24” με τους δεύτερους της αντίστοιχης διοργάνωσης για να προκύψουν τα άλλα οκτώ εισιτήρια για τη φάση των “16”.

Όμιλος Α’

Λυών

Ρέιντζερς

Σπάρτα Πράγας

Μπρόντμπι

Όμιλος Β’

Μονακό

Αϊντχόφεν

Σοσιεδάδ

Στουρμ Γκρατς

Όμιλος C’

Νάπολι

Λέστερ

Σπαρτάκ Μόσχας

Λέγκια

Όμιλος D’

Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Φενέρμπαχτσε

Αντβέρπ

Όμιλος Ε

Λάτσιο

Λοκομοτίβ Μόσχας

Μαρσέιγ

Γαλατασαράι

Όμιλος F

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λουντογκόρετς

Μίντιλαντ

Όμιλος G

Λεβερκούζεν

Σέλτικ

Μπέτις

Φερεντσβάρος

Όμιλος H

Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Γκενκ

Γουέστ Χαμ

Ραπίντ Βιέννης

