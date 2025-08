Κλήρωση Champions League: Έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των πλέι οφ

Η κλήρωση για τα πλέι οφ του Champions League πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Νιόν της Ελβετίας, με τις ομάδες να μαθαίνουν τα τελευταία τους εμπόδια πριν την είσοδο στην League Phase.

Τα ζευγάρια είναι επτά στο σύνολο, με τις αναμετρήσεις να παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ με τις ομάδες που θα παίξουν στην τελική φάση του Champions League τη νέα σεζόν.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν το διήμερο 19-20 Αυγούστου, ενώ οι επαναληπτικοί μία εβδομάδα αργότερα στις 26 και 27 του ίδιου μήνα.

Αναλυτά τα ζευγάρια των πλέι οφ του Champions League

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος Vs Σκεντίγια – Καραμπάγκ

Λεχ Πόζαν – Ερυθρός Αστέρας Vs Ντίναμο Κιέβου – Πάφος

Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

Σέλτικ Vs Καϊράτ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Βασιλέια Vs Μάλμε – Κοπεγχάγη

Ρέιντζερς – Βικτόρια Πλζεν Vs Ζάλτσμπουργκ – Μπριζ

Φέγενορντ – Φενέρμπαχτσε Vs Νις – Μπενφίκα