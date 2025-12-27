Κολοσσός – Μύκονος Betsson 83-97: Πήρε το νησιωτικό ντέρμπι της BCL μέσα στη Ρόδο

Η Μύκονος έφυγε με το «διπλό» από τη Ρόδο, επικρατώντας 97-83 του Κολοσσού για τη 12η αγωνιστική της GBL και αύξησε τη διαφορά των δύο ομάδων στις 3 νίκες.

Η ομάδα της Μυκόνου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-6 ενώ αντίθετα οι Ροδίτες υποχώρησαν στο 2-9, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Οι φιλοξενούμενοι που βρήκαν λύσεις στη μεγάλη αντεπίθεση του Κολοσσού στην τρίτη περίοδο, είδαν τον Κέντρικ Ρέι να τελειώνει με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, τον Μάιλς Χέσον με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, τον Καλίντ Μουρ με 16 πόντους και τον Ταϊρί Άπλεμπι με 15 πόντους.

Για τους Ροδίτες 18 πόντους είχε ο Άντριου Γκάουντλοκ, 17 ο Τέβιν Μακ, 16 ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι και 14 ο Ντέιβιντ Νίκολς.

Οι 22 ασίστ που “μέτρησε” η Μύκονος αλλά και το 46% που είχε στα τρίποντα (13/28) ήταν δυο από τα στοιχεία που έδωσαν στους φιλοξενούμενους τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 37-54, 66-68, 83-97.