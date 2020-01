Κόμπι Μπράιαντ: Απίστευτη γκάφα του BBC! Έδειχναν πλάνα του Λεμπρόν Τζέιμς

Να τους μπέρδεψε η… φανέλα των Λέικερς; Άντε και να το δεχτεί κανείς. Αλλά πως μπορείς να μην αναγνωρίζεις δυο από τους πιο διάσημους παίκτες του ΝΒΑ. Το έπαθε το BBC, που στα πλάνα για την τραγική είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, έδειχνε τον… Λεμπρόν Τζέιμς.

Δεδομένου πως λίγες ώρες πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου που κόστισε τη ζωή στον Κόμπι Μπράιαντ, τη 13χρονη κόρη του κι άλλους επτά ανθρώπους, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε προσπεράσει τον Black Mamba στη λίστα των σκόρερ του ΝΒΑ, μάλλον στο BBC τα… μπέρδεψε. Αλλά και πάλι…

Δείτε το επίμαχο video

I genuinely cannot believe that the actual BBC News at 10 just did this pic.twitter.com/n6csMV9OOG — Matthew Champion (@matthewchampion) January 26, 2020

Φυσικά, όταν έπαιξε στην εκπομπή News At Ten το εν λόγω video, πολύ παρατήρησαν το λάθος. Και το «κράξιμο» δεν άργησε να έρθει. «Ποιος το έκανε αυτό; Το BBC δείχνει πλάνα του Λεπρόν Τζέιμς αντί για τον Κόμπι Μπράιαντ. Ακόμα και η φανέλα του γράφει Τζέιμς!» έγραψε ένας χρήστης του twitter.

Who cut this????? BBC news using footage of Lebron James instead of Kobe Bryant in their obit!!!!!

IT EVEN SAYS JAMES ON HIS SHIRT pic.twitter.com/QaWpivLDji — Geoff Jein (@geoffjein) January 26, 2020

Deeply unfortunate mix up from BBC. They got two big, Black men confused and featured Lebron James instead of late Kobe Bryant in this news segment. This only adds to our collective grief at this time. Has a correction and apology been issued yet? Shame. pic.twitter.com/jCUejPKWc4 — Nadine White (@Nadine_Writes) January 26, 2020

Dear @BBCNews … that was LeBron James in your Ten o’clock News piece not Kobe Bryant — Mark Austin (@markaustintv) January 26, 2020

«Μπορείτε να εξηγήσετε πως δείξατε πλάνα του Λεμπρόν Τζέιμς αντί του Κόμπι Μπράιαντ; Αξιολύπητο BBC» έγραψε κάποιος άλλος.

BBC: Ανθρώπινο λάθος

Στο τέλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια Reeta Chakrabarti (μετά και το σάλο στα social media για τη γκάφα) απολογήθηκε για το λάθος. «Στο ρεπορτάζ μας για το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, σε ένα σημείο, λανθασμένα δείξαμε φωτογραφίες ενός άλλου μπασκετμπολίστα, του Λεμπρον Τζέιμς. Ζητάμε συγγνώμη για το λάθος».

Ένα τέταρτο αργότερα, ο Πολ Ρόγιαλ, συντάκτης της εκπομπής του BBC, σε ανάρτησή του στο twitter έκανε λόγο για ανθρώπινο λάθος. «Στη σημερινή κάλυψη για το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ στο BBC News Ten, κατά λάθος δείξαμε εικόνες του Λεμπρόν Τζέιμς σε ένα σημείο του ρεπορτάζ. Ζητάμε συγγνώμη για το ανθρώπινο λάθος που δεν ανταποκρίνεται στα στάνταρ μας ως εκπομπή».

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme. — Paul Royall (@paulroyall) January 26, 2020

Με πληροφορίες από BBC και Guardian