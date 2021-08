Οι Λος Άντζελες Λέικερς τίμησαν τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφού αγόρασαν πακέτα φροντίδας σε μωρά που γεννήθηκαν στις 23 Αυγούστου, ημέρα γενεθλίων του αδικοχαμένου «θρύλου» του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ στις 25 Ιανουαρίου του 2020, μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζίτζι σε δυστύχημα με ελικόπτερο, είχε και συνεχίζει να συγκλονίζει όλο τον κόσμο. Οι Λέικερς, όμως, δεν ξεχνούν να τιμήσουν τον black Mamba με κάθε ευκαιρία. Η ομάδα του Λος Αντζελες με αφορμή τα 43 χρόνια που θα έκλεινε ο Κόμπι δώρισαν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο του UCLA, πακέτα φροντίδας στις οικογένειες των μωρών που γεννήθηκαν την ίδια ημέρα με τον θρύλο του ΝΒΑ και των Λέικερς.

Τα νεογέννητα μωρά και οι τρισευτυχισμένοι γονείς φόρεσαν ρούχα με το σήμα των Λέικερς, για να τιμήσουν την ημέρα που γεννήθηκε ο θρύλος του ΝΒΑ. Οι φωτογραφίες που ανέβασαν οι Λέικερς στα social media, όπως ήταν φυσικό, έγιναν αμέσως viral.

Kobe fans from Day One



In honor of Kobe’s birthday, the Lakers teamed up with @UCLAHealth to gift special care packages to newborns and their families. #MambaForever pic.twitter.com/vvzcTUsxUS