Κόνολι: «Ήμουν αλκοολικός, ο εθισμός με σκότωνε, μπήκα σε κλινική το καλοκαίρι»

Ο Άαρον Κόνολι σε μια συγκλονιστική συνέντευξη μίλησε για την τεράστια μάχη που έδωσε με τον αλκοολισμό και τον εθισμό που είχε, με τον Ιρλανδό να καταφέρνει να βγαίνει νικητής από την μάχη, μπαίνοντας σε κλινική για να ξεπεράσει το πρόβλημα του.

Μπορεί το όνομα του Άαρον Κόνολι να μην είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, ωστόσο ο 24χρονος ποδοσφαιριστής θέλησε να μιλήσει χωρίς φόβο για τα προβλήματα που πέρασε, με τα λόγια του να συγκινούν.

Ο Κόνολι αγωνίζεται στην Σάντερλαντ, αποτελώντας ένα αρκετά αγαπητό πρόσωπο για τους φίλους της ομάδας, με τον ίδιο ωστόσο να έχει δώσει το δικό του αγώνα απέναντι στον εθισμό που είχε, από τον οποίο κατάφερε να βγει νικητής και πλέον κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας ο νεαρός ποδοσφαιριστής θέλησε να μοιραστεί την τραυματική εμπειρία που είχε με το αλκοόλ και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να το ξεπεράσει.

«Είχα όλα όσα μπορούσε να ονειρευτεί ένα νεαρό αγόρι, αλλά δεν μπορούσα να κρατήσω τον εθισμό μου.

Ήμουν 19 ετών και έπαιζα για την Μπράιτον όταν πέτυχα τα δύο πρώτα μου γκολ στην Premier League σε έναν αγώνα εναντίον της Τότεναμ. Το τηλέφωνό μου χτυπούσε συνέχεια μετά τον αγώνα.

Ήταν μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου αλλά και μια από τις χειρότερες γιατί τα επόμενα πέντε χρόνια προήλθαν από αυτό. Σταμάτησα να δουλεύω. Άρχισα να πιστεύω τη διαφημιστική εκστρατεία και δεν έγινα καλός άνθρωπος μετά από αυτό. Ήμουν δύσκολος, κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτα.

Δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Πάντα λέω στους γονείς μου ότι άρχισα να ζω τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή χωρίς την ποδοσφαιρική πλευρά και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι να παραδεχτώ εκείνη την εποχή, ότι δεν έκανα όλα τα πράγματα που με είχαν βάλει σε αυτό. Πονάει να το κοιτάς πίσω και να μιλάς γι αυτό.

Είχα προβλήματα εκτός γηπέδου και αυτό τονίστηκε πολύ. Έχασα τα ίχνη του εαυτού μου, έχασα την αίσθηση του γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο, κυνηγούσα πράγματα που δεν κυνηγούσα ποτέ πριν από αυτά τα γκολ της Τότεναμ.

‘It was obvious I had a problem with alcohol. It was killing the people around me and it was killing me.’



On #WorldMentalHealthDay, Aaron Connolly opens up about the impact of addiction and tells his story in his own words.