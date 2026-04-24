Κωνσταντής Τζολάκης: Η Άρσεναλ κοιτάζει την περίπτωση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Άγγλους

Η Άρσεναλ εμφανίζεται να θέλει να ενισχυθεί κάτω από τα γκολπόστ, να πλαισιώσει τον Ράγια και να κάνει μια κίνηση – επένδυση για το μέλλον στη θέση του τερματοφύλακα. Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού έχει μπει στο “ραντάρ” των Λονδρέζων.

Σε ηλικία 23 ετών, ο Κωνσταντής Τζολάκης κάνει εξαιρετική σεζόν στον Ολυμπιακό, κρατώντας ανέπαφη την εστία του 20 φορές 39 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια.

Όπως υπoστηρίζουν οι Άγγλοι, ο Τζολάκης ξεχωρίζει για την παρουσία του στην περιοχή, τα αντανακλαστικά του, αλλά και την ικανότητά του στο παιχνίδι με τα πόδια, στοιχεία που ταιριάζουν στο προφίλ που αναζητούν στην Άρσεναλ.

| Arsenal F.C. eye Konstantinos Tzolakis

Arsenal are interested in the Olympiacos F.C. goalkeeper as a potential backup to David Raya

6’4” presence

20 clean sheets in 39 games this season

Strong profile: commanding, athletic, good with his feet

— Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) April 24, 2026

Παράλληλα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως η χρηματιστηριακή του αξία του Έλληνα τερματοφύλακα εκτιμάται περίπου στα 17,5 εκατ. λίρες, ενώ για την απόκτησή του ενδιαφέρον φέρονται να έχουν δείξει επίσης οι Νάπολι, Νότιγχαμ και Γιουβέντους.