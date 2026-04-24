Κωνσταντής Τζολάκης: Η Άρσεναλ κοιτάζει την περίπτωση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Άγγλους

Η χρηματιστηριακή αξία που έχει ο Έλληνας πορτιέρε σύμφωνα με τους Άγγλους
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Η Άρσεναλ εμφανίζεται να θέλει να ενισχυθεί κάτω από τα γκολπόστ, να πλαισιώσει τον Ράγια και να κάνει μια κίνηση – επένδυση για το μέλλον στη θέση του τερματοφύλακα. Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού έχει μπει στο “ραντάρ” των Λονδρέζων.

Σε ηλικία 23 ετών, ο Κωνσταντής Τζολάκης κάνει εξαιρετική σεζόν στον Ολυμπιακό, κρατώντας ανέπαφη την εστία του 20 φορές 39 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του κάτω από τα δοκάρια.

Όπως υπoστηρίζουν οι Άγγλοι, ο Τζολάκης ξεχωρίζει για την παρουσία του στην περιοχή, τα αντανακλαστικά του, αλλά και την ικανότητά του στο παιχνίδι με τα πόδια, στοιχεία που ταιριάζουν στο προφίλ που αναζητούν στην Άρσεναλ.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως η χρηματιστηριακή του αξία του Έλληνα τερματοφύλακα εκτιμάται περίπου στα 17,5 εκατ. λίρες, ενώ για την απόκτησή του ενδιαφέρον φέρονται να έχουν δείξει επίσης οι Νάπολι, Νότιγχαμ και Γιουβέντους.

