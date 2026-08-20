Κόντης μετά τη νίκη του ΟΦΗ: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, να δείξουμε την ίδια ωριμότητα στη ρεβάνς»

Στην επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο ΟΦΗ πανηγύρισε μεγάλη νίκη (3-0) επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο και παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του φετινού Europa League!

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, τόνισε ότι αυτό ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο στη “μάχη” που δίνουν οι Κρητικοί για πρόκριση στο Europa League και πρόσθεσε ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί το ίδιο ώριμη και στη ρεβάνς, έτσι ώστε να τελειώσει τη δουλειά.

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Όσα δήλωσε ο προπονητής του ΟΦΗ:

«Είναι ένα ωραίο καθαρό σκορ. Ένα παιχνίδι δύσκολο με μια πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ήμασταν καλοί σε πολλές στιγμές. Έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό και την πίεση. Στο τέλος, το τρίτο γκολ δίνει μια ευχάριστη νότα στο παιχνίδι.

Αυτό που είπα στην ομιλία μου πριν το παιχνίδι είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ παικτών που όποιος μπαίνει στην ομάδα τον αγκαλιάζουν. Το γκρουπ βοηθάει τα νέα παιδιά να μπουν γρήγορα. Έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που βοηθάει αυτό που κάναμε. Αυτό το παιχνίδι είναι που δημιουργεί αυτά τα αποτελέσματα και την ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Εκεί θα υποφέρουμε, αλλά αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα ως ομάδα μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό».