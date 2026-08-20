ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Ευρωπαϊκός θρίαμβος για τους Κρητικούς που είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ “διέλυσε” με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και βρίσκεται πλέον μία “ανάσα” από την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με δύο γκολ του Φούντα και τον Ντίκμαν να βάζει το… κερασάκι στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο ΟΦΗ πήρε μία επιβλητική νίκη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και είναι με το… ενάμισι πόδι στη League Phase του Europa League.

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Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και εκμεταλλεύτηκαν στο τέλος την αποβολή του Μπραχίμι για τους Βούλγαρους, για να φθάσουν σε ένα αποτέλεσμα που τους φέρνει σε ρόλο απόλυτου φαβορί ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στη Σόφια.

Το παιχνίδι

Ο ΟΦΗ μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και δεν επέτρεψε στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας να πλησιάσει την περιοχή του. Αντίθετα, ήταν αυτός που άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να ψάχνει φάσεις για γκολ.

Στο 7ο λεπτό του αγώνα έτσι, ο Αϊτόρ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Βούλγαρων και βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια θέση, αλλά προτίμησε να “σπάσει” την μπάλα και η ευκαιρία χάθηκε.

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Η ΤΣΣΚΑ “απάντησε” με ένα γυριστό σου του Γοδόι, που μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος, για να έρθει τελικά το γκολ για τον ΟΦΗ στο 19ο λεπτό του αγώνα. Ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα βρήκε σε σώμα αντιπάλου και έφθασε στον Φούντα, ο οποίος πλάσαρε με τη μία από το ύψος του πέναλτι, για το 1-0 στο ματς.

Μετά το γκολ ο ΟΦΗ έβρισκε πιο εύκολα διαδρόμους προς την περιοχή των φιλοξενούμενων, αλλά είχε κακές επιλογές και δεν κατάφερε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για γκολ.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήταν έτσι πιο “απειλητική” στο υπόλοιπο του ημιχρόνου, έχοντας τρεις καλές στιγμές για ένα δικό της γκολ. Ο Γοδόι πλάσαρε όμως άουτ απέναντι από τον Χριστογεώργο στο 29′, ενώ το σουτ του Σένσι και η κεφαλιά του Πίττα στο 38′ και η κεφαλιά του Πίττα στο 45′ σταμάτησαν στον τερματοφύλακα των Κρητικών.

Το 1-0 παρέμεινε έτσι στο πρώτο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να ξεκινάει όμως ιδανικά και το δεύτερο ημίχρονο. Ένα χέρι στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έφερε πέναλτι υπέρ των Κρητικών μέσω VAR και ο Φούντας διπλασίασε τα τέρματά του για το 2-0 της ομάδας του Κόντη στο 51′.

Ακολούθησε “πολιορκία” από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και είχε δοκάρι και δύο μεγάλες φάσεις για να πετύχει ένα γκολ και να μειώσει το σκορ.

Ο Χριστογεώργος νίκησε όμως ξανά τον Σένσι στο 55′, ο Ίτου “σημάδεψε” το δοκάρι αμέσως μετά και στην εξέλιξη της φάσης, ο Ιβάνοφ αστόχησε από πλεονεκτική θέση, χάνοντας τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του.

Μετά το 60′, ο ΟΦΗ κατάφερε να ρίξει και πάλι το ρυθμό του αγώνα, με τις αλλαγές του Κόντη να ανανεώνουν την ομάδα του και να της επιτρέπουν να κρατήσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας μακριά από την περιοχή της.

Το έργο των Κρητικών έγινε μάλιστα πιο εύκολο στο 81′, όταν με τη βοήθεια και του VAR, ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον Μπραχίμι για μία… σφαλιάρα στον Αϊτόρ και οι Βούλγαροι έμειναν με 10 παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι είχαν μάλιστα τη δυνατότητα να πετύχουν και τρίτο γκολ στα τελευταία λεπτά, με τους Αϊτόρ, Αποστολάκη και να… προειδοποιούν τους Βούλγαρους και τον Ντίκμαν να κάνει τελικά το 3-0 στις καθυστερήσεις, βάζοντας το… κερασάκι στην επικράτηση της ομάδας του.

Ο ΟΦΗ έφθασε έτσι σε μία επιβλητική νίκη με 3-0 και πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στη Βουλγαρία. Οι Κρητικοί θα αγωνιστούν πια στη Σόφια ως το απόλυτο φαβορί για να βρεθούν στη League Phase του Europa League.

Οι συνθέσεις στο ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας (86΄Νικολάου), Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος (76΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (65΄Ντίκμαν) Αϊτόρ, Νους (76΄Ισέκα), Φούντας (65΄Καραχάλιος).

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοβ, Παστόρ (56΄Μπραχίμι), Ιβάνοβ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοβ (75΄Περέιρα), Εμπόνγκ, Γκαμπίν, Σένσι, Ετό (56΄Ίτου), Πίττας, Γοδόι (64΄Σβαρτς).