Τα αίτια της ασύλληπτης τραγωδίας -με νεκρούς και τραυματίες- που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (24.01.2022) στο Κόπα Άφρικα, με εισβολή οπαδών στο Στάδιο Όλεμπε, ψάχνουν πλέον οι υπεύθυνοι της της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας.

Ο θλιβερός απολογισμός ανέβηκε στους οκτώ νεκρούς, μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν χθες στο Καμερούν, όταν φίλαθλοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο στάδιο «Olembe», στην πρωτεύουσα Γιαουντέ, προκειμένου να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της διοργανώτριας χώρας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής απέναντι στις Ν. Κομόρες, στο νοκ-άουτ αγώνα της φάσης των «16» του τουρνουά.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, Ρετζίνα Σόντο, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν έπειτα από την εισβολή οπαδών σε θύρα του γηπέδου.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.



Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi