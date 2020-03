Τεράστιο πρόβλημα στο Ισραήλ με τον Κορονοϊό, καθώς ένας οπαδός φέρεται να είχε προσβληθεί από τον ιό και πλέον αναζητούνται ακόμη… 5.300 που βρέθηκαν στο γήπεδο για να τεθούν σε καραντίνα.

Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ εναντίον Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς λίγο αργότερα, ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην κερκίδα, διαγνώστηκε με κορονοϊό και ως εκ τούτου, υπάρχουν πλέον φόβοι ότι μπορεί οποιοσδήποτε άλλος οπαδός καθόταν κοντά του, να “κόλλησε” τον ιό.

Γίνονται έτσι προσπάθειες να εντοπιστούν άπαντες, κάτι όμως που μόνο εύκολο δεν είναι εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους και έτσι έχει εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία γίνεται έκκληση σε όποιον βρέθηκε στην κερκίδα, να μπει σε προσωπική καραντίνα και να προχωρήσει άμεσα σε εξετάσεις.

Dozens of people who attended a football match last week in Tel Aviv, Israel, have been ordered to self-quarantine, Israeli news website Ynet reports.



A teenager among a crowd of away fans at the game between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv was infected with #coronavirus pic.twitter.com/R05fKjIqF5