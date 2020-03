Με νέα κοινή τους ανακοίνωση, ATP και WTA ενημέρωσαν επίσημα για την παράταση στο… λουκέτο του τένις, με κανένα επαγγελματικό αγώνα να μην διεξάγεται μέχρι και τις 7 Ιουνίου.

Ουσιαστικά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες θα παραληφθεί φέτος η χωμάτινη περίοδος, με τη διακοπή στο τένις λόγω κορονοϊού να παρατείνεται για έναν ακόμα μήνα.

Η αρχική ενημέρωση έλεγε για αναβολή έως τις 2 Μαΐου, αλλά πλέον θα παραταθεί μέχρι και τις 7 Ιουνίου, αφού δεν φαίνεται να μπορούν να γίνουν νωρίτερα αγώνες.

Οι αθλητές θα ξεκινήσουν έτσι από τώρα να προετοιμάζονται για το χορτάρι και το Γουίμπλετον, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι θα συμβεί με τους βαθμούς που χάθηκαν από τα αναβληθέντα τουρνουά.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.



Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.