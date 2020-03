Σε κανονικούς ρυθμούς έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στην Κίνα, σχεδόν τρεις μήνες μετά τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού, καθώς ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ξανά και το πρωτάθλημα μπάσκετ στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στην Κίνα και οι Αμερικανοί παίκτες των ομάδων, με ρεπόρτερ του Sportando να ενημερώνει για την άφιξη του Τζέτερ της Fujian.

Ο παίκτης μπήκε σε καραντίνα για 14 ημέρες, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να αγωνιστεί ξανά με την ομάδα του, στην επανέναρξη της CBA.

