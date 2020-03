Με μάσκες στα πρόσωπα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της Γκρέμιο, πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Σάο Λουίζ για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο οποίο συνεχίζεται κανονικά η δράση -κεκλεισμένων των θυρών- παρά τις έντονες πιέσεις και φωνές για αναβολή του λόγω κορονοϊού.

Οι παίκτες και ο τεχνικός της Γκρέμιο, Ρενάτο Πορταλούπι περπάτησαν από το τούνελ της φυσούνας ως τον αγωνιστικό χώρο φορώντας ιατρικές μάσκες στα πρόσωπά τους, πριν την αναμέτρηση με την Σάο Λουίζ για το πρωτάθλημα Βραζιλίας.

“Αυτή η διαμαρτυρία από τους ποδοσφαιριστές έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας αναφορικά με την διακοπή της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Η ζωή έχει προτεραιότητα”, σήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Πάουλο Λουζ.

Το ματς διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, φυσικά, ενώ η διαμαρτυρία αυτή έρχεται να προστεθεί σε πολλές ακόμα συλλόγων της Λατινικής Αμερικής που ζητούν την εξ’ ολοκλήρου αναβολή της αγωνιστικής δραστηριότητας.

