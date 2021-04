Περίπου 80.000 φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» σε αγώνα ράγκμπι στην Αυστραλία κάνοντας ρεκόρ προσέλευσης σε αθλητικό γεγονός μετά την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο ορισμός της «Covid-free» χώρας μπορούν να θεωρείται πλέον η Αυτσραλία. Στην χώρα της Ωκεανίας που από την αρχή της πανδημίας μετρά 29.500 κρούσματα και 910 θανάτους, η κανονικότητα έχει επιστρέψει στα επίπεδα της προ κορονοϊού εποχής.

Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι συνολικά 78.013 θεατές, παρακολούθησαν τον αγώνα, Essendon και Collingwood για το πρωτάθλημα ράγκμπι στο Melbourne Cricket Ground, το οποίο χωρά 100.000 θεατές, κάνοντας ρεκόρ προσέλευσης σε μαζικό γεγονός, μετά την έναρξη της πανδημίας.

Today’s official crowd is 78,113.



The biggest attendance at a global sporting event since the start of the COVID-19 pandemic.#AFLPiesDons pic.twitter.com/ABrZharzdm